Hadjar quiere conservar el trofeo roto del GP de Países Bajos pese al pegamento que le regalaron

MONZA, Italia, 5 sep (Reuters) - Isack Hadjar dijo que tiene más pegamento del que podría necesitar y que solo quiere reunirse con el trofeo de cerámica del Gran Premio de Países Bajos que ganó, y luego rompió, tras acabar tercero en Zandvoort el fin de semana.

El piloto de Racing Bulls, que recibirá una copia de reemplazo de su primer trofeo en la Fórmula Uno, tiene mucho pegamento en su poder.

"Me ha dado pegamento tanta gente, que no te lo puedes imaginar. Podría pegar a todo el paddock ahora mismo", dijo el piloto de 20 años a periodistas en el Gran Premio de Italia.

"Sinceramente, ni siquiera sé dónde está mi trofeo, mi trofeo roto", dijo el francés. "El equipo se está encargando de ello, supongo. Dejé las dos partes en buenas manos. Tendré uno nuevo, lo sé, pero quiero el mío roto, no nos importa el nuevo porque no forma parte de la historia".

Aclamado ya por muchos como el debutante del año, Hadjar rompió el trofeo artesanal Royal Delft al posar para una foto de equipo el domingo y lo depositó en el suelo. Cuando volvió a recogerlo, se partió en dos.

Es poco probable que Hadjar necesite pegamento si vuelve a subir al podio de Monza el domingo, ya que los trofeos que se entregarán allí son de aluminio. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)