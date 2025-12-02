Hadjar será compañero de Verstappen en Red Bull en 2026. Tsunoda pierde su plaza en la F1

El piloto francés Isack Hadjar se unirá a su ídolo Max Verstappen en Red Bull el próximo año después de una impresionante temporada de novato, mientras que Yuki Tsunoda perdió su asiento en la Fórmula 1 tras una aciaga campaña.

Además, el británico Arvid Lindblad debutará en la F1 con Racing Bulls.

Hadjar, de 21 años, fue recompensado por una campaña de debut en la que superó regularmente a Liam Lawson, su compañero en Racing Bulls. Su actuación más destacada hasta ahora fue el tercer lugar en el Gran Premio de los Países Bajos, lo que lo convirtió en el quinto piloto más joven en subir al podio en la historia de la F1.

“Es un movimiento increíble, trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que no puedo esperar”, indicó Hadjar.

Lindblad, de 18 años, será el único piloto novato en la parrilla la próxima temporada, ya que el piloto de F2 ocupará el antiguo asiento de Hadjar en Racing Bulls.

La difícil tarea de Hadjar

El gran reto de Hadjar será poder complementar a Verstappen, quien tendrá su cuarto compañero de equipo en poco más de un año.

“Ha mostrado tener gran madurez y ha demostrado ser un aprendiz rápido”, comentó Laurent Mekies, CEO y director de Oracle Red Bull Racing. “Lo más importante es que ha exhibido la velocidad pura que es el requisito número uno en este deporte. Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir magia en la pista”.

Después de que Red Bull se desvinculó del mexicano Sergio Pérez a finales de 2024 tras una temporada decepcionante, el neozelandés Lawson apenas duró dos carreras antes de ser enviado de regreso a Racing Bulls, y Tsunoda ocupó su plaza.

Tsunoda tiene como mejor resultado un sexto lugar en 21 carreras para Red Bull, con Verstappen obteniendo siete victorias durante ese lapso. Ha estado en la F1 durante cinco temporadas pero aún no ha subido al podio y tiende a airear sus frustraciones por radio. Tsunoda permanecerá Red Bull como piloto de reserva.

La decisión de prescindir de Tsunoda coincide con el inicio de un nueva asociación de Red Bull con Ford para el suministro de motores en lugar de Honda, que respaldó a Tsunoda durante su trayectoria juvenil.

La temporada culmina el domingo con el Gran Premio de Abu Dabi.

Más británicos en la F1

Lindblad asciende a la F1 después de ganar dos carreras de F2 esta temporada, un vertiginoso ascenso desde que llegó del karting en 2022. Ya ha tenido algo de experiencia en F1 después de conducir para Red Bull en sesiones de práctica en Gran Bretaña y en México, donde un sexto lugar confirmó su potencial.

Será uno de los seis pilotos nacidos en Gran Bretaña en la parrilla el próximo año, junto con Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell, Oliver Bearman y Alex Albon, quien conduce bajo la bandera de Tailandia.

El próximo año será “un gran desafío y sé que hay mucho que aprender, pero estoy listo para trabajar de cerca con el equipo y afrontarlo”, dijo Lindblad.

Racing Bulls es la excepción al promover a Lindblad, ya que los cambios regulatorios radicales para 2026 han llevado a otros equipos a confiar en pilotos más experimentados.

Ocho equipos han decidido mantener intactos sus binomos de pilotos para el próximo año. Cadillac, que se estrena como el undécimo equipo, fichó a “Checo” Pérez y al finlandés Valtteri Bottas, ex de Mercedes. Acumulado más de 500 inicios de carrera en F1 entre ellos.

La temporada culmina el domingo con el Gran Premio de Abu Dabi.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes