Hadjar sustituye a Tsunoda en la alineación de Red Bull para 2026

Abu Dabi, 2 dic (Reuters) -

Isack Hadjar sustituirá a Yuki Tsunoda como compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull la próxima temporada, mientras que Arvid Lindblad se unirá a Liam Lawson en Racing Bulls, anunciaron el martes los equipos de Fórmula Uno. El francés Hadjar, de 21 años, ha causado una gran impresión en su temporada de debut en Racing Bulls, incluyendo su primer podio con el tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto.

El británico Lindblad pasa de la Fórmula 2 a ser compañero del neozelandés Lawson y será el único debutante en la parrilla de 2026.

La marcha de Tsunoda deja a la Fórmula 1 sin un piloto japonés en la parrilla. Red Bull dijo que permanecerá en el equipo como reserva.