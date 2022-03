HAI ROBOTICS estrena equipo local y presentará los sistemas ACR en la SITL 2022

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--mar. 25, 2022--

HAI ROBOTICS expondrá sus sistemas de robots autónomos para manejo de equipaje (ACR) en Europa en la próxima Semana de la Innovación en el Transporte y la Logística (SITL) 2022 que se celebrará en París del 5 al 8 de abril, un evento considerado como la plataforma de lanzamiento hacia más países europeos.

HAI ROBOTICS to present ACR systems at SITL 2022 in Paris. (Photo: Business Wire)

SITL 2022 también marcará el debut del equipo local europeo de la empresa.

Considerada como una empresa innovadora y disruptiva, HAI ROBOTICS se compromete a liderar el futuro de la automatización de almacenes, con una solución flexible, rentable y fácilmente implementable que aumentará enormemente la eficiencia de la cadena de suministro en Europa.

Presencia local

Desde que fijó su sede regional en los Países Bajos a finales de 2021, HAI ROBOTICS se ha expandido rápidamente a varios países, como Francia, Alemania, España, Italia, el Benelux y el Reino Unido.

Ha creado rápidamente un equipo local, la mayoría de cuyos miembros son veteranos del sector.

Peter Guan, director general europeo de HAI ROBOTICS, afirma que HAI Robotics «se dedica a contratar a los mejores talentos locales en cada una de las regiones claves de Europa».

«La empresa ya ha contratado los servicios de varios directores nacionales de cada país con una trayectoria demostrada en el sector de la automatización logística. Continuamos buscando más talento local que pueda aumentar el nivel de nuestros servicios y apoyos», explica Guan.

«Nos estamos preparando para hacer más exposiciones en Europa», añade.

Experto en crear, estructurar y hacer crecer rápidamente el negocio en Europa de las empresas internacionales que quieren introducirse en el mercado, Guan fue director de ventas y marketing de Hikvision durante más de diez años.

En la SITL 2022, Guan estará acompañado de Kai Ramadhin, vicepresidente de ventas y marketing, y Thierry Hennebiq, director para Francia. Ambos acaban de incorporarse.

Con más de 20 años de experiencia en el mercado de la logística, Ramadhin trabajó anteriormente en la empresa holandesa Van Riet Material Handling Systems como consejero delegado temporal y director de ventas y marketing.

Con más de 10 años de experiencia en el sector de la intralogística, Hennebiq ha trabajado en los principales integradores de sistemas de este sector, como TGW, Dematic y Vanderlande.

Mejor adaptación

En comparación con las soluciones de automatización de almacenes que existen, especialmente las tradicionales, HAI ROBOTICS cree que sus sistemas ACR se adaptan mejor a los clientes europeos.

Pensemos en Francia, por ejemplo, donde se celebra la SITL 2022. Hennebiq señaló que «se observa una enorme demanda», dada la creciente demanda de servicios logísticos.

«Creemos que nuestra solución ACR puede dar a los proveedores de servicios logísticos todo lo que necesitan para optimizar sus almacenes para el espectacular aumento de rendimiento y eficiencia», afirmó.

Ramadhin explicó que entre los sectores objetivos de HAI ROBOTICS figuran principalmente la logística tercerizada, el comercio minorista y electrónico, la moda y los bienes de consumo inmediato. «Nuestra solución ACR está concebida para manejar productos en estos mercados».

En comparación con los proveedores de servicios logísticos que emplean una mano de obra humana tradicional, Ramadhin afirmó que los sistemas ACR pueden «incrementar exponencialmente la eficiencia operativa». Además, se implementan en menos tiempo y son más rentables que las soluciones de automatización tradicionales.

«La solución de HAI ROBOTICS proporciona más flexibilidad en términos de capacidad de expansión, tiempos de implementación rápidos, etc. Así que el punto justo de nuestra solución es mucho más atractivo», dijo.

Ramadhin destacó que la empresa está orientada a la creación de una red local de integradores de sistemas y socios de instalación y servicio, para que todos los usuarios de los sistemas ACR puedan confiar en un servicio rápido y de alta calidad en cualquier lugar de Europa.

Desde su incursión en Europa el año pasado, HAI ROBOTICS se ha expandido rápidamente en el sector de la logística de almacenamiento local.

Se ha asociado con Savoye, una empresa francesa de ingeniería de soluciones logísticas globales, y ha suscrito una colaboración estratégica con el líder del mercado griego en intralogística, Voyatzoglou Systems.

En un momento de auge del comercio electrónico, la solución ACR de la empresa se implementó en un Micro-Fulfillment Center de Europa y mejoró significativamente la entrega «última milla».

«Queremos ofrecer a nuestros clientes un servicio y una asistencia de alta calidad, tanto a través de nuestros propios equipos regionales como de nuestra sólida red de socios de instalación y servicio», afirmó Ramadhin.

Para ver los sistemas ACR de HAI ROBOTICS en vivo, viste el stand K81, París - Nord Villepinte - pabellón 6, durante la SITL 2022.

Sobre hai robotics

HAI ROBOTICS, empresa pionera en sistemas de robots autónomos para manejo de equipaje (ACR), está comprometida a proporcionar soluciones de automatización para almacenes eficientes, inteligentes, flexibles y personalizadas, mediante tecnología robótica y algoritmos de IA. Su objetivo es crear valor para las fábricas y los almacenes de logística. El sistema HAIPICK ACR, desarrollado de manera independiente en 2015, es el primero del mundo de su categoría.

Fundada en 2016 en Shenzhen (China), HAI ROBOTICS posee oficinas en EE. UU., Europa, Japón, el sudeste asiático, Hong Kong y Taiwán y da servicio a clientes de más de 30 países y regiones.

