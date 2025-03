Hai Robotics presenta HaiPick Climb en directo para su debut mundial en LogiMAT 2025

STUTTGART, Alemania--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2025--

Hai Robotics, líder mundial en automatización inteligente para almacenes, presentará HaiPick Climb por primera vez en una demostración práctica en directo en la LogiMAT 2025 de Stuttgart, Alemania. Este evento marca el debut físico mundial de la última incorporación a la galardonada cartera de sistemas HaiPick de Hai Robotics, en el que se ofrecerá a los asistentes la oportunidad exclusiva de presenciar el sistema en acción.

Del 11 al 13 de marzo en el stand 3A03, Hai Robotics mostrará cómo HaiPick Climb redefine la automatización de almacenes con una eficiencia extrema, perfecta escalabilidad y mínimos requisitos de infraestructura. Diseñada para satisfacer las cada vez mayore exigencias de las operaciones de alto rendimiento, la solución ofrece a las empresas un enfoque más sencillo para automatizar, escalar y optimizar la densidad de almacenamiento, sin necesidad de complejas revisiones.

Primer vistazo: HaiPick Climb en acción

Como principal exposición de intralogística de Europa, LogiMAT 2025 es la plataforma definitiva para descubrir los últimos avances en automatización de almacenes, manipulación de materiales y optimización de la cadena de suministro. Con un sólido enfoque en la eficiencia, la automatización inteligente y las soluciones escalables, LogiMAT reúne a líderes del sector, proveedores de soluciones y profesionales de la logística para explorar tecnologías vanguardistas que dan forma al futuro de la intralogística.

En el stand 3A03, Hai Robotics presentará en directo HaiPick Climb, una solución innovadora que redefine la automatización "mercancía a operario" con una eficiencia inigualable, un diseño compacto y una implementación más sencilla. Los visitantes experimentarán de primera mano el sistema en acción por primera vez, viendo cómo optimiza el uso del espacio, acelera el rendimiento y permite una escalabilidad perfecta sin costosos cambios de infraestructura.

Implementación sencilla para cualquier instalación: a diferencia de los ASRS tradicionales, HaiPick Climb requiere una infraestructura mínima, funciona con los racks estándar del sector y opera de manera eficiente, incluso en instalaciones con suelos irregulares, lo que hace que la automatización sea accesible tanto para instalaciones nuevas como existentes.

Cumplimiento de pedidos en menos de 2 minutos: los robots HaiClimber de desplazamiento rápido del sistema, combinados con el envío de pedidos en tiempo real, permiten preparar y entregar pedidos urgentes en las estaciones de trabajo en tan solo 2 minutos, un cambio radical para las entregas en el día y los pedidos de alta prioridad.

Un 34 % más rápido que los sistemas ASRS tradicionales: HaiPick Climb elimina los cuellos de botella de los sistemas tradicionales gracias a su acceso directo a las cajas, ascenso vertical de alta velocidad y enrutamiento inteligente, lo que se traduce en un incremento líder en el sector en cuanto a rendimiento y capacidad de respuesta.

4000 contenedores por hora en 1000 m²: diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, el sistema es capaz de gestionar hasta 4000 contenedores por hora, lo que garantiza que las instalaciones puedan hacer frente a grandes volúmenes de pedidos y, al mismo tiempo, reducir la selección manual, que requiere mucha mano de obra.

Hasta 12 metros de almacenamiento, 6 veces más de capacidad de almacenamiento: al maximizar el espacio vertical y eliminar la necesidad de contar con pasillos transversales, HaiPick Climb multiplica por seis la capacidad de almacenamiento de los almacenes convencionales, lo que permite 30 000 ubicaciones de contenedores en solo 1000 m².

Una nueva era de automatización inteligente

«HaiPick Climb está redefiniendo la forma en que los almacenes implementan la automatización, sin la complejidad de los ASRS tradicionales», dijo Peter Guan, director general de Hai Robotics para EMEA. «En LogiMAT 2025, nuestros clientes pueden experimentarlo en directo por primera vez, y estamos encantados de mostrarles cómo transforma la eficiencia operativa. Desde una mayor capacidad de almacenamiento hasta una escalabilidad perfecta, este sistema está diseñado para ayudar a las empresas a seguir en la vanguardia en un mercado en constante evolución.»

Al combinar agilidad, alto rendimiento y una instalación más sencilla, HaiPick Climb ofrece una experiencia de automatización desconocida hasta el momento y que funciona con la infraestructura de almacén existente, lo cual reduce el tiempo y el coste de configuración, al tiempo que permite una rápida expansión a medida que evolucionen las necesidades del negocio.

Experimente HaiPick Climb en LogiMAT 2025

Hai Robotics invita a todos los asistentes a ser de los primeros en presenciar HaiPick Climb en acción en el stand 3A03. Interactúe con nuestros expertos, explore aplicaciones reales y descubra cómo esta tecnología vanguardista puede mejorar las operaciones de su almacén.

Concierte una sesión exclusiva con nuestros especialistas y obtenga una presentación personalizada de las capacidades de HaiPick Climb.

Para obtener más información, visite HaiRobotics.com o síganos en LinkedIn para obtener actualizaciones del evento en tiempo real.

Acerca de Hai Robotics

Fundada en 2016, Hai Robotics es un proveedor líder mundial de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), que ofrece una versatilidad de sistema sin precedentes y maximiza la eficiencia operativa para instalaciones de todos los tamaños y condiciones.

Hai desarrolló un enfoque modular de la automatización llamado HaiPick Systems. Con un catálogo de equipos robóticos avanzados y software que funciona con casi cualquier tipo estantería y material de almacenamiento estándar del sector, Hai Robotics ofrece soluciones de automatización a medida que se pueden adaptar fácilmente incluso después de su implementación.

Los sistemas HaiPick reducen el espacio de almacenamiento en el almacén hasta en un 75 % gracias a una mayor densidad de almacenamiento, con un almacenamiento vertical de hasta 12 metros (más de 39 pies). Consiguen una precisión de preparación de pedidos superior al 99 %, multiplican por cuatro la eficiencia, triplican el rendimiento diario y eliminan los desplazamientos humanos para la preparación de pedidos.

Con más de 1500 proyectos implementados en más de 40 países, con el apoyo de 8 oficinas globales y más de 60 socios en todo el mundo, Hai Robotics es un recurso fiable para proporcionar apoyo local.

