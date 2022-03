HAI ROBOTICS presentará sus sistemas ACR de última generación en Estados Unidos en MODEX 2022

FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--mar. 22, 2022--

HAI ROBOTICS, la empresa pionera en sistemas de robots autónomos de manipulación de cajas (ACR) para la logística de almacenes, presentará su solución de automatización de almacenes de alta flexibilidad para totes en la feria MODEX 2022 de este año, en el stand C4585, del 28 al 31 de marzo en el Georgia World Congress Center de Atlanta.

Con sus robots expuestos también por MHS, SVT Robotics, GreyOrange y Tompkins Robotics, la empresa demostrará junto a sus socios estratégicos cómo su tecnología de almacenamiento de última generación complementa la cadena de suministro global.

Como adelanto de MODEX 2022, HAI ROBOTICS ha anunciado nuevas asociaciones con Tompkins Robotics y Storage Solutions. Estas asociaciones permitirán aplicar la tecnología y las soluciones desarrolladas por HAI ROBOTICS a diversos sectores de Norteamérica.

Brian Reinhart, vicepresidente de ventas y marketing de HAI ROBOTICS U.S., ha comentado que la compañía realizaría una presentación completa de su compromiso con los clientes, los socios y el mercado estadounidense en la feria después de estar en el mercado durante más de un año.

"Es un momento muy emocionante para HAI ROBOTICS, ya que continuamos nuestra expansión y crecimiento en Estados Unidos", señaló. "A fin de prestar un mejor servicio al mercado y satisfacer las peticiones de nuestros usuarios finales, estamos desarrollando una red de socios robusta, fuerte y valiosa", añadió.

Reinhart, un veterano en el sector de la manipulación de materiales, afirma: "En poco tiempo, hemos echado raíces profundas en los Estados Unidos".

Además de los clientes y socios existentes, HAI ROBOTICS ha establecido una sede central en EE. UU. en Fremont (California), un centro de demostración totalmente funcional con una estrategia de ventas e implementación descentralizada, posicionando a los empleados en 15 estados diferentes en todo el país.

“Los ambiciosos objetivos de la empresa tienen como máxima prioridad la contratación, incorporación y formación de personas con talento. Queremos estar donde están nuestros clientes para prestarles mejor servicio. Nos comprometemos a ofrecer a nuestros socios los mejores productos, soluciones y servicios de la industria", prosiguió.

Exposiciones

Las exposiciones de la empresa de este año incluyen dos tipos de robots ACR y una estación de trabajo que fueron creados para explorar todo el potencial de la eficiencia en el cumplimiento de pedidos, la flexibilidad de implementación y la escalabilidad en un contexto de gestión de pedidos de mercancías a personas.

El robot haipick a42t que se expondrá es una evolución del ganador del título "best in intralogistics" de ifoy 2021. con una función de elevación telescópica que puede ajustar de forma flexible su altura de recogida, puede manipular contenedores (cajas o cartones) a una altura de almacenamiento que oscila entre 0,28 a 10 metros.

Puede transportar 8 cargas para atender los puestos de trabajo de las personas en un solo movimiento y desplazarse entre diferentes áreas de almacenamiento sin obstáculos.

El robot elevador de horquillas HAIPICK A3 es un nuevo invento que se dirige a escenarios de almacenamiento más amplios, además del almacenamiento en contenedores. Maneja mercancías que no requieren un contenedor, como neumáticos, bandejas y tableros que pueden ser levantados por una horquilla desde la parte inferior. Su diseño de elevación con horquilla aporta una ventaja adicional de mayor densidad de almacenamiento, ya que se pueden reducir los espacios entre contenedores vecinos. Este tipo de robot se adapta bien a los entornos de trabajo en los que el control del polvo, la estática y la contaminación es estricto.

Además de su gran flexibilidad, los robots HAIPICK superan a otros robots de transporte de mercancías, ya que permiten almacenar hasta el último centímetro bajo el techo. Sin embargo, es el trabajo en equipo con la estación de trabajo HAIPORT lo que maximiza la capacidad de rendimiento de un almacén.

Una estación de trabajo impulsada por HAIPORT, que puede cumplir con los pedidos de entrada y salida, implica la colaboración entre los robots HAIPICK, HAIPORT y las cintas transportadoras. HAIPORT es una máquina de carga y descarga automática que puede acoplarse a los robots ACR y a las cintas transportadoras. En una estación de trabajo impulsada por HAIPORT, se descargan múltiples cargas de contenedores o cajas de cartón de los robots HAIPICK en el lado de entrada del HAIPORT, luego se transfieren a las cintas transportadoras para su clasificación según las órdenes del sistema y se trasladan al lado de salida del HAIPORT, donde fueron recogidas por los robots para la siguiente ronda de procesamiento de pedidos.

La estación de trabajo impulsada por el HAIPORT es adecuada para almacenes de tamaño medio o grande que requieran un alto rendimiento de al menos 400 cajas por hora. La velocidad de la máquina puede suministrar 600 contenedores por hora a un operario. Es adecuado para escenarios de almacenamiento extensos en los que se utilizan contenedores de tamaño medio y pequeño, como materias primas, pequeños productos electrónicos, ropa, medicina, tiendas minoristas e industrias 3PL que tienen un gran número de SKU.

Acerca de hai robotics

HAI ROBOTICS, pionera en sistemas de robótica autónoma de manipulación de cajas (ACR), se compromete a proporcionar soluciones de automatización de almacenes eficientes, inteligentes, flexibles y personalizadas mediante tecnología robótica y algoritmos de IA. Su objetivo es crear valor para cada fábrica y almacén logístico. El sistema HAIPICK ACR, desarrollado de forma independiente en 2015, es el primero del mundo en su género.

Fundada en 2016 con sede en Shenzhen (China), HAI ROBOTICS tiene oficinas en Estados Unidos, Europa, Japón, el sudeste asiático, Hong Kong y Taiwán, atendiendo a clientes de más de 30 países y regiones.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220322005618/es/

CONTACT: Anna Zhao, directora de RR. PP.

+86 186 8239 6077

anna.zhao@hairobotics.com

www.hairobotics.com

