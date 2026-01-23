Haití: 5 miembros del Consejo de Transición piden la remoción del premier

La solicitud provocó una reacción de Estados Unidos. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtió que cualquier intento del CPT de cambiar la composición del gobierno se consideraría un acto destinado a sabotear la transición, y argumentó que tales iniciativas favorecen a las bandas armadas activas en el país.

En este contexto, el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Fils-Aimé y reafirmó el apoyo de Washington a su permanencia en el cargo. Rubio enfatizó que un liderazgo fuerte y sostenido es esencial para combatir a las bandas y restablecer la seguridad, y señaló que el CPT debe disolverse antes del 7 de febrero sin la interferencia de actores "corruptos".

Haití sigue sumido en una profunda crisis: según la ONU, más de 8.100 personas fueron asesinadas entre enero y noviembre de 2025 en una escalada de violencia que afectó principalmente a las zonas urbanas. El CPT gobierna desde 2024, tras la dimisión de Ariel Henry, en un contexto de inestabilidad agravada por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse, el último jefe de Estado elegido democráticamente en 2016. (ANSA).