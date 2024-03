Haití: Amenazas e inseguridad impiden creación de consejo que elegirá a mandatario

GEORGETOWN, Guyana (AP) — Nuevas agitaciones relacionadas con un consejo presidencial de transición que será responsable de elegir al nuevo mandatario de Haití, provocaron una serie de reuniones con gobernantes caribeños y funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Francia, informaron las autoridades haitianas el lunes.

El consejo aún no ha prestado juramento debido a las preocupaciones sobre la seguridad de sus integrantes, entre otras cosas, dijo a The Associated Press bajo condición de anonimato un funcionario regional que no estaba autorizado para hablar con la prensa. El funcionario está basado en Guyana, que sirve como sede del bloque comercial regional conocido como Caricom que está ayudando a formar el consejo de transición.

La demora para establecer el consejo ocurre en un momento en que las pandillas lanzan ataques por toda la capital haitiana. Desde el 29 de febrero, hombres armados incendiaron estaciones policiales, abrieron fuego en el principal aeropuerto internacional que sigue cerrado y entraron a las dos prisiones más grandes, liberando a más de 4.000 reclusos.

Decenas de personas han sido asesinadas y más de 33.000 huyeron de Puerto Príncipe, la capital, como resultado de los ataques.

El domingo, dimitió la última persona en ser elegida para representar al EDE/RED —uno de los varios partidos políticos haitianos y grupos con un escaño en el consejo de nueve miembros— lo que obligó al consejo a reemplazarla. Dominique Dupuy, una embajadora de la UNESCO, dijo en un comunicado videograbado que en parte renunció porque se convirtió en blanco de ataques políticos y amenazas de muerte.

En un comunicado publicado en X, antes Twitter, el Acuerdo Montana, un grupo de líderes de la sociedad civil que también tiene un escaño en el consejo, dijo que apoyaba a Dupuy y su familia “en un momento en que es perseguida y amenazada”.

“La sociedad debe permanecer vigilante en cuanto a todas las maniobras políticas basadas en miedo y terror”, comentó. “Es hora de que nosotros detengamos la violencia”.

Dupuy rápidamente fue reemplazada, con lo cual el consejo recuperó sus nueve miembros, siete de los cuales tienen poder de votación, pero aún deben prestar juramento.

De momento no está claro cuándo se anunciará formalmente el consejo, con otra reunión programada para el lunes entre sus miembros y funcionarios de Caricom.

Los periodistas de Associated Press Pierre-Richard Luxama en Puerto Príncipe, Haití, y Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico contribuyeron a este despacho.