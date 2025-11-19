Haití clasifica al Mundial 2026 al ganar el Grupo C de la Concacaf

Medio siglo después de su debut mundialista, Haití regresa a una Copa del Mundo al firmar este martes su clasificación a Norteamérica 2026 con una victoria 2-0 sobre Nicaragua, en la sexta y última fecha de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf.

El combinado caribeño, dirigido por el francés Sébastien Migné, se impuso en Willemstad, capital de Curazao, con los goles de Louicius Deedson, a los 9 minutos, y Ruben Providence (45+1'), y terminó primero del Grupo C con 11 puntos.

La clasificación de Haití al Mundial de 2026 es histórica, ya que los Grenadiers vuelven a una Copa del Mundo tras debutar en 1974 en Alemania Federal, y lo hace superando en el Grupo C de la ronda final a Honduras (9) y Costa Rica (7), dos selecciones con pasado mundialista y una estructura futbolística más consolidada.

En San José, ticos y hondureños empataron 0-0, pero el puntaje acumulado en la llave no fue suficiente para que ninguno de los dos accediera a la repesca intercontinental como uno de los mejores segundos de la ronda final de la Concacaf.

