Haití: EE.UU. prohíbe entrar al país a dos ex altos cargos de Haití acusados de corrupción

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Estado estadounidense ha impuesto este lunes sanciones contra dos ex altos cargos del Gobierno de Haití acusados de incurrir en graves delitos de corrupción, por lo que ninguno de ellos podrá viajar próximamente a Estados Unidos.

Thomas Pigott, portavoz del Departamento, ha indicado en un comunicado que estos dos sancionados son Arnel Belizaire, un exdiputado, y Antonio Cheramy, antiguo senador.

Ambos han sido acusados de formar parte de amplias redes de corrupción y de "poner en peligro la seguridad nacional" estadounidense.

Las restricciones impiden a los dos ex altos cargos --así como a sus familiares más cercanos--, entrar en territorio estadounidense dado que "abusaron de sus respectivos cargos e interfirieron en asuntos públicos".

"Estos actos corruptos y destructivos tuvieron graves efectos sobre los intereses nacionales de Estados Unidos y dañan las instituciones haitianas", ha indicado, según un comunicado.

"Estas sanciones reafirman el compromiso de Estados Unidos a la hora de garantizar la lucha contra la impunidad de aquellos individuos que contribuyen a desestabilizar Haití", ha aclarado.