Haití: El Gobierno de Haití declara "tolerancia cero" tras el ataque contra un emblemático hotel de Puerto Príncipe

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Haití ha declarado este martes "tolerancia cero" tras el ataque perpetrado en la víspera por grupos armados contra un emblemático hotel de la capital, Puerto Príncipe, en el marco de la oleada de violencia registrada en el país por parte de las pandillas. "El Hotel Oloffson, joya arquitectónica y símbolo viviente de la historia haitiana, fue destruido por un incendio en un acto criminal de violencia indescriptible. (...) Los bandidos armados han alcanzado un nuevo nivel de terror. Ya no se limitan a quemar casas: ahora atacan nuestra cultura, nuestra identidad y lo que nos constituye como pueblo", ha criticado la oficina del primer ministro. En este sentido, ha lamentado que "este emblemático monumento, que ha visto pasar a artistas, escritores y visitantes de todo el mundo, ya no existe". "Una parte del alma de Puerto Príncipe, de la memoria nacional y del patrimonio haitiano acaba de ser destruida", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook. Así, ha expresado su "más profunda indignación" y ha hecho un llamamiento a la población "a la acción". "Se acabó el tiempo de la indiferencia y las divisiones: es hora de la unidad nacional. Es urgente movilizarnos juntos contra los bandidos que amenazan nuestra supervivencia colectiva", ha arengado. Con todo, el Ejecutivo ha subrayado que "es plenamente consciente de la gravedad de la situación" y ha prometido que "movilizará todos los recursos para localizar, desmantelar y erradicar a estos grupos armados", mientras que ha asegurado que "este crimen contra la nación no quedará impune". "A los instigadores del caos, les decimos esto: no destruirán Haití. Han encendido un fuego que despertará la conciencia de un pueblo que se mantiene firme", ha concluido la oficina del primer ministro. A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados. Desde entonces, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con el objetivo de llevar a cabo la tarea de pacificación y crear un Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia de un contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado, hasta la fecha, ineficaz para frenar la actividad de las pandillas.