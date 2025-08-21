Haití: El Vaticano pide "medidas concretas" para ayudar al pueblo de Haití

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Santa Sede ha mostrado su disposición a "seguir colaborando, dentro de sus posibilidades, en favor del querido pueblo de Haití", al tiempo que ha reiterado su "cercanía" y ha reafirmado su apoyo "a los esfuerzos destinados a promover la paz y la estabilidad".

Así se ha expresado el Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Antonio Cruz Serrano, en una intervención realizada en Washington durante la sesión del Consejo Permanente, recogida por 'Vatican News'.

En esta reunión, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, presentó el documento 'Hacia una hoja de ruta para la estabilidad y la paz guiada por Haití con el apoyo regional e internacional', que pretende responder en varias fases temporales a la "crisis multidimensional" que está atravesando el país caribeño.

En este contexto, Cruz Serrano avanzó que la Santa Sede "seguirá con atención la aplicación de este documento" ya que el Observador Permanente ha definido la situación de Haití como "profunda y dramática", con "dimensiones tanto sociopolíticas como humanitarias, caracterizadas en particular por la inseguridad persistente, la pobreza endémica y la violencia de los grupos armados".

Por ello, recordó las palabras del Papa el pasado 10 de agosto tras la oración del Ángelus, cuando denunció que "la población de Haití está cada vez más desesperada". León XIV reclamó "el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz".