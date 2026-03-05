Haití: Gobierno haitiano con dos nuevas ministras en puestos clave

Las designaciones se formalizaron durante una ceremonia que marca un hito en el empoderamiento femenino dentro del gobierno haitiano.

El premier destacó, en declaraciones recogidas por Haiti Libre, la importancia del ministerio de Planificación, describiéndolo como el núcleo de la programación económica y social del país caribeño. Este ministerio se encargará de desarrollar planes de crecimiento, gestionar programas de inversión pública y coordinar la cooperación internacional.

En su discurso inaugural, Forbin fue encargada de reforzar la presencia de Haití en foros regionales e internacionales, consolidar alianzas estratégicas y promover una diplomacia activa. Su misión incluye la defensa de la soberanía nacional, la atracción de inversiones y la protección de los haitianos en el extranjero.

La designación de estas líderes se produce en un contexto de desafíos económicos y sociales significativos, y se espera que su gestión contribuya a la estabilidad y el desarrollo del país.

