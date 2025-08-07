Haití: Jefe de bandas armadas ordena ataque a edificios de gobierno

En un video compartido en redes sociales, "Barbecue" calificó a los funcionarios de "ladrones" y denunció que el país caribeño se encuentra en una encrucijada marcada por la "anarquía total".

"Hemos decidido acudir a la oficina del primer ministro y a la Villa d'Accueil (sede del gobierno) para poner fin a la situación actual", declaró, añadiendo que "la única manera de que la gente en las calles regrese a casa es expulsando a estos ladrones que gobiernan Haití", e instó al pueblo haitiano a unirse a él en la lucha".

"Libertad o muerte. Habitantes de Delmas (ciudad de 700.000 habitantes en el interior occidental de la capital, Puerto Príncipe, NDR), déjennos pasar", concluyó Chérizier, llamando a la población a apoyar su inminente ofensiva armada contra los edificios gubernamentales. (ANSA).