Haití: Medios, "en riesgo el voto del 30 de agosto de 2026"

Lo informaron los principales medios de comunicación haitianos.

El objetivo de la votación es restablecer el orden institucional tras más de nueve años sin un presidente electo.

El anterior jefe de Estado, Jovenel Moïse, fue asesinado el 7 de julio de 2021, pero la incertidumbre política persiste.

El mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) expira en febrero del próximo año, mientras que amplias zonas del país, incluida la capital, Puerto Príncipe, permanecen bajo el control de bandas armadas. Aproximadamente la mitad de la población depende de la ayuda humanitaria y más de un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.

Según datos de Naciones Unidas, más de 16.000 personas perdieron la vida a causa de la violencia de las bandas armadas en Haití desde principios de 2022; más de 4.000 de estos asesinatos ocurrieron en el primer semestre de este año (ANSA).