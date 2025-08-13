Haití: ONU, la respuesta de la comunidad internacional fue escasa

Así lo denunció la sueca Ulrika Richardson, coordinadora de la oficina ONU en Puerto Príncipe. Richardson afirmó que, del objetivo de US$900 millones fijado para la asistencia humanitaria, "solo el 9,2% se ha financiado hasta la fecha".

"No tengo palabras para describir la situación. Contamos con las herramientas, pero la respuesta de la comunidad internacional no está a la altura de la gravedad de la emergencia", añadió Richardson en una conferencia de prensa en Nueva York al concluir su mandato de tres años en la isla caribeña.

La limitada financiación también afecta el trabajo de la fuerza de intervención multinacional, apoyada por las Naciones Unidas y liderada por Kenia.

La misión, iniciada hace un año, tuvo poco éxito en el apoyo a la lucha contra las pandillas, y su permanencia está ahora en duda. De acuerdo con datos de la ONU, solo en 2023, más de 3100 personas fueron asesinadas en Haití como resultado de la violencia relacionada con las pandillas, hubo 1,3 millones de personas desplazadas y la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria. (ANSA).