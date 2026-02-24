Hakimi, del Paris Saint-Germain, será juzgado por violación

PARÍS, 24 feb (Reuters) - El futbolista marroquí Achraf Hakimi dijo el martes que será juzgado por violación, aunque el defensor del París Saint-Germain y la selección de Marruecos niega la acusación.

«Hoy en día, una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio, aunque yo lo niegue y todo demuestre que es falso», dijo Hakimi en una publicación en X. «Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas reales. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente». La fiscalía de Nanterre abrió una investigación en 2023 tras una denuncia de violación presentada contra el futbolista.

El fiscal confirmó el martes que el caso de Hakimi había sido enviado a juicio.

El PSG se enfrentará al Mónaco en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputará el miércoles. Hakimi figuraba en la lista inicial de convocados publicada días atrás. (Reporte de Inti Landauro y Gianluca Lo Nostro; editado en español por Javier Leira)