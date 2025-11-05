Hakimi, Dembélé y Nuno Mendes son baja para varias semanas con el PSG

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, los tres jugadores del París SG lesionados el martes contra el Bayern de Múnich en Liga de Campeones, estarán de baja varias semanas, anunció el club francés este miércoles.

Retirado entre lágrimas después de una dura entrada por detrás del colombiano Luis Díaz, el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi sufre una entorsis severa en el tobillo izquierdo, que conllevará una indisponibilidad de varias semanas, indicó el PSG en un comunicado.

Una semana después de su primera titularización desde su regreso de lesión, el delantero internacional francés y Balón de Oro Ousmane Dembélé sufre una lesión en el gemelo izquierdo.

Estará en tratamiento las próximas semanas, precisó el club parisino, vigente campeón de Europa.

Por último, el lateral izquierdo portugués Nuno Mendes sufre una entorsis en el tobillo izquierdo. Estará en tratamiento las próximas semanas.

bap-ali/kn/iga/mcd