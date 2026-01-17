Hakimi-Mané, Brahim-Mendy... Cuatro duelos que pueden definir la Copa de África

Sadio Mané contra Achraf Hakimi, Brahim Díaz frente a Edouard Mendy o la batalla por el dominio del centro del campo... La final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal, el domingo en Rabat, puede definirse por uno de estos duelos.

Achraf Hakimi - Sadio Mané

El senegalés Sadio Mané y el marroquí Achraf Hakimi son las estrellas y líderes indiscutibles de sus equipos, pero viven en esta CAN-2025 dinámicas opuestas.

Con 33 años, se creía que el 10 de los Leones de la Teranga estaba envejeciendo y que había dejado de ser competitivo desde su marcha al campeonato saudita en 2023, pero Mané sigue siendo el hombre providencial de Senegal.

En este torneo ha marcado dos goles, uno de ellos decisivo en la semifinal contra Egipto (1-0) y, además, se ha mostrado altruista con tres asistencias.

Una de las claves de la final residirá en la capacidad de Achraf Hakimi para contener a Mané en su banda derecha. El capitán marroquí, considerado el mejor del mundo en su puesto, comenzó el torneo en su país aún convaleciente de la lesión en el tobillo que sufrió en noviembre con el París SG.

Los aficionados locales aún no han visto al Hakimi de la temporada pasada con el PSG, aunque es un elemento importante en el juego a pelota parada. Su aportación ofensiva ha sido por ahora mínima y tampoco ofrece tantas garantías en defensa como sus compañeros, que forman, sin embargo, la zaga más impermeable del torneo.

Brahim Diaz - Edouard Mendy

Si el marroquí Brahim Díaz es el máximo goleador del torneo (5 goles) y se ha consagrado a nivel internacional en esta CAN, el arquero Édouard Mendy es uno de los mosqueteros treintañeros de Senegal y vive probablemente una de sus últimas batallas con su selección.

El duelo Díaz-Mendy dependerá sobre todo de la capacidad del virtuoso marroquí para encontrar la falla en la defensa rival, algo que no logró contra Nigeria en semifinales.

Hombre clave de Senegal, que ganó el título en 2022 y llegó a la final en 2019 (aunque Mendy se lesionó durante ese torneo), el arquero asumirá el papel de jefe de la defensa de los Leones de la Teranga ante la ausencia de Kalidou Koulibaly, suspendido.

Noussair Mazraoui - Iliman Ndiaye

Noussair Mazraoui e Iliman Ndiaye son los comodines de sus seleccionadores. El marroquí jugó en su puesto favorito, por la derecha, en los dos primeros partidos de los Leones del Atlas cuando Hakimi estaba aún recuperándose, y fue uno de los pocos jugadores de la selección anfitriona que estuvo a la altura en el debut contra Comoras, cuando la presión atenazó a la mayoría de sus compañeros.

Incluido en el once ideal de la primera fase del torneo, el lateral del Manchester United ha seguido encadenando actuaciones perfectas por la izquierda, una vez Hakimi recuperó su puesto.

Por su parte, Iliman Ndiaye también ha jugado en diferentes puestos, según las necesidades detectadas por su seleccionador Pape Thiaw.

A veces situado por detrás de dos delanteros, otras colocado en el centro del campo por la banda derecha, ha sido en su posición, la de extremo derecho, donde el exjugador del Marsella se ha mostrado más peligroso en los dos últimos partidos, contra Malí en cuartos, cuando fue elegido el mejor jugador del partido, y en la semifinal frente a Egipto.

Ndiaye simboliza además, como Pape Gueye, el cambio de generación dentro de los Leones de la Teranga.

Idrissa Gueye - Neil El Aynaoui

¿Quién se adueñará de la medular, el viejo León senegalés o la revelación marroquí del torneo?

Idrissa Gueye, a sus casi 37 años, disputa su sexta Copa de África, ha jugado los seis partidos de Senegal hasta ahora y debería llevar el brazalete de capitán en la final contra Marruecos, en ausencia de Kalidou Koulibaly, sancionado, en lo que será su partido 133 como internacional.

A sus 24 años, Neil El Aynaoui apenas cuenta con 12 apariciones con la selección de Marruecos, con la que debutó en septiembre del año pasado tras más de dos años valorando la posibilidad de jugar con la selección africana.

El seleccionador Walid Regragui se felicita ahora de haberse armado de paciencia y de no haber renunciado a esto joven nacido en Nancy (noreste de Francia) e hijo del tenista Younès El Aynaoui, muy popular en el país.

El jugador de la Roma se ha convertido, con el transcurso de la competición, en el patrón de la medular marroquí hasta presentar su talento ante el mundo en la semifinal contra Nigeria.