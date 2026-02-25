Hakimi, que será juzgado por violación, convocado para el partido de Champions de PSG ante Mónaco

El lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi, que se enfrenta a un juicio por violación, fue convocado para el partido ante el Mónaco, en la vuelta del playoff de Champions este miércoles en el Parque de los Príncipes, anunció el club de la capital.

Un día después de esa decisión judicial, el marroquí, capitán del equipo dirigido por Luis Enrique, podría ser titular ante el conjunto monegasco.

Aunque el club no ha realizado por el momento una valoración oficial, ha indicado en privado su intención de proteger a su jugador, basándose en la presunción de inocencia.

Desde el inicio de este caso en febrero de 2023 y la imputación en marzo del mismo año de Hakimi por violar a una mujer, el club siempre ha dado su apoyo al jugador. "Está en manos de la justicia", se limitó a responder el martes Luis Enrique, preguntado en conferencia de prensa.

Hakimi, por su parte, se defendió el martes en X: "Hoy, una acusación de violación basta para justificar un proceso, mientras que yo la niego y que todo demuestra que es falsa. Espero con calma ese juicio que permitirá que la verdad salga a la luz pública".

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París), pero sin realizar denuncia formal.

Se abrió una investigación preliminar y unos días después el jugador fue imputado, hasta la decisión de la apertura de un proceso en su contra.

Para el playoff de Champions ante el Mónaco en el Parque de los Príncipes (victoria 3-2 en la ida), el PSG no podrá contar con el Balón de Oro Ousmane Dembélé, lesionado en el gemelo izquierdo, ni con el centrocampista español Fabián Ruiz, ausente desde hace varias semanas debido a una lesión de rodilla.