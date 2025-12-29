Hakimi vuelve en triunfo que clasifica a Marruecos a octavos de su CAN

Noche feliz para Marruecos: el anfitrión de la Copa de África de Naciones (CAN) ganó 3-0 a Zambia, se clasificó a octavos de final y vivió además el esperado regreso tras su lesión de la estrella nacional, Achraf Hakimi, este lunes en Rabat.

El lateral del París Saint-Germain, lesionado a principios de noviembre en un tobillo en una acción con el colombiano Luis Díaz (Bayern de Múnich) en un partido de la Liga de Campeones, no jugó en los dos primeros partidos de los Leones del Atlas por precaución.

Hakimi empezó como suplente este lunes y entró en el campo en el minuto 64, demostrando ya desde el principio que está en forma y con hambre de balón.

Estuvo incluso cerca de marcar, pero su disparo fue despejado in extremis por el arquero zambiano, Willard Mwanza, en el 81.

Para entonces, el partido estaba más que decidido por un doblete de Ayoub El Kaabi (9' y 51') y un tanto de Brahim Díaz (27').

Ese último ha marcado en cada uno de los tres partidos de Marruecos en la fase de grupos, emulando el logro de la leyenda nacional Ahmed Faras, Balón de Oro africano en 1975 y fallecido el pasado julio.

El Kaabi y Díaz suman 3 tantos cada uno en esta CAN y alcanzan en lo alto de la tabla de goleadores al argelino Riyad Mahrez.

Marruecos había sembrado dudas en sus dos primeros partidos (victoria sufrida 2-0 ante Comoras y empate 1-1 contra Mali) y esta vez sí hizo un juego convincente.

Mali y Sudáfrica también avanzan

El semifinalista del pasado Mundial acabó líder del grupo A con 7 puntos, mientras que Mali, que empató 0-0 con Comoras, se clasificó como segundo con 3 puntos.

Los malienses avanzan así en el torneo sin haber ganado ninguno de sus tres primeros partidos y con apenas dos goles marcados.

Comoras y Zambia, ambos con dos puntos, quedan tercero y cuarto del grupo, respectivamente.

En el grupo B, Egipto tenía ya seguro el pase a octavos y el liderato, por lo que dio descanso a sus titulares en un partido que terminó 0-0 contra Angola.

Faltaba por decidirse quién acompañaría a los Faraones a la siguiente ronda y fue Sudáfrica, que acabó segundo del grupo tras ganar 3-2 a Zimbabue.

Por dos ocasiones se adelantó Sudáfrica en el partido, por medio de Tshepang Moremi (minuto 7) y Lyle Foster (50'), y en otras dos Zimbabue había conseguido equilibrar el marcador, con el gol de Tawanda Maswanhise (19') y el tanto en contra de Aubrey Modiba (73').

El tanto de la victoria de los Bafana Bafana lo firmó Oswin Appollis, de penal en el 82.

Zimbabue, con un punto, queda colista y Angola finaliza en el grupo con dos unidades, en el tercer lugar.

Resultados del lunes en la tercera jornada de la fase de grupos de la CAN 2025:

Grupo A:

Comoras - Mali 0 - 0

Zambia - Marruecos 0 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marruecos 7 3 2 1 0 6 1 5 - CLASIFICADO

2. Mali 3 3 0 3 0 2 2 0 - CLASIFICADO

3. Comoras 2 3 0 2 1 0 2 -2 - ELIMINADO

4. Zambia 2 3 0 2 1 1 4 -3 - ELIMINADO

Grupo B:

1. Egipto 7 3 2 1 0 3 1 2 - CLASIFICADO

2. Sudáfrica 6 3 2 0 1 5 4 1 - CLASIFICADO

3. Angola 2 3 0 2 1 2 3 -1

4. Zimbabue 1 3 0 1 2 4 6 -2 - ELIMINADO