Por James Oliphant y Susan Heavey

MANCHESTER, Nuevo Hampshire, EEUU, 19 ene (Reuters) - N ikki Haley se lo dejó claro a los votantes de Nuevo Hampshire el viernes: No será la vicepresidenta del expresidente Donald Trump si él gana la nominación republicana.

Haley, que compite con Trump por la candidatura presidencial republicana, lleva tiempo diciendo que no "irá de segunda". Pero en una gira por el estado de tendencia independiente esta semana, descartó explícitamente ser compañera de fórmula en noviembre, según los medios.

"No quiero ser la vicepresidenta de nadie. Eso está descartado", dijo Haley a los votantes en una parada en un restaurante de Amherst, Nuevo Hampshire, el viernes, informaron Politico y el Washington Post.

"Siempre lo he dicho. Es un juego al que ellos juegan y al que yo no voy a jugar. No quiero ser vicepresidenta", añadió Haley, según el Post.

Haley, que fue embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, está de gira por Nuevo Hampshire antes de la contienda del martes y se está distanciando aún más de Trump en un estado conocido por un republicanismo más moderado.

Sus primarias semiabiertas también pueden atraer a los votantes más centristas, que pueden sentirse alejados por los cargos penales de Trump, su lenguaje cada vez más autoritario y sus esfuerzos por revertir su derrota en la reelección de 2020.

Ella debe cerrar la brecha en la segunda contienda primaria de los republicanos para tener alguna posibilidad de frustrar el impulso de Trump después de su decisiva victoria en el caucus de Iowa el lunes.

Solo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha descartado en gran medida Nuevo Hampshire para desafiar a Haley en su estado natal de Carolina del Sur, permanece en la contienda a tres bandas por la nominación para desafiar al demócrata Joe Biden en noviembre.

A principios de este mes, Trump dijo que sabe quién será su compañero de fórmula si gana la nominación, pero se negó a nombrar a nadie.

Estas son otras noticias de la campaña electoral:

Scott "entusiasmado" por trump

Haley se enfrentó el viernes a un golpe en su estado natal, ya que Tim Scott, senador por Carolina del Sur y quien fue nominado al Congreso por Haley, está dispuesto a apoyar a Trump.

"Oh, estoy tan emocionado por el anuncio de esta noche", dijo Scott en un video grabado frente a un avión con un gran logo de Trump y publicado en X. "Hablemos de cuatro años más".

"¡Nuevo Hampshire allá vamos!", escribió.

Scott, que también había desafiado a Trump por la nominación del Partido Republicano pero terminó su campaña el año pasado, respaldará a su antiguo rival en un mitin el viernes por la noche en Concord, dijo una fuente a Reuters.

Como gobernadora de Carolina del Sur, Haley eligió al entonces representante federal Scott para cubrir una vacante en el Senado en 2012.

"Tim Scott no tendría trabajo sin Nikki Haley", dijo el viernes el gobernador de Nuevo Hampshire, Chris Sununu, un republicano que respalda a Haley, en una entrevista en Fox News, según el Washington Post.

"A nadie le importa", dijo Sununu sobre el apoyo mientras charlaba con los clientes de un restaurante en Milford, informó el New York Times.

Hoy aquí, mañana no

A DeSantis le gustaría que la gente de Nuevo Hampshire supiera algo: él sigue aquí.

El gobernador de Florida convocó una conferencia de prensa el viernes en el St. Anselm College en Manchester, Nuevo Hampshire, en medio de informes de que estaba abandonando el estado.

Las encuestas muestran a DeSantis muy por detrás de Trump y Haley de cara a las primarias del martes. Tiene actos programados el sábado en Carolina del Sur, que celebra primarias el mes que viene, y su campaña no ha dicho si volverá a Nuevo Hampshire.

Eligió St. Anselm porque se suponía que iba a acoger un debate esta semana, pero tanto Trump como Haley declinaron participar, cortando aún más el oxígeno político de DeSantis.

A DeSantis se le preguntó si pensaba que aún podía ganar la nominación.

"Mientras esté en la cacería, eso me dice que estoy viendo un camino", dijo. "En el momento en que no lo haga, no voy a hacer esto sólo por mi salud".

El viernes fue la despedida de DeSantis de los medios de comunicación de Nuevo Hampshire y dejó una impresión. La rueda de prensa estaba programada para las 3:30 p.m. -al aire libre en el frío invierno. Los periodistas, junto con algunos partidarios acérrimos, esperaron de pie, temblando, la llegada de DeSantis.

La sensación térmica era de 12 grados Fahrenheit (-11 Celsius). Algunos simpatizantes se dieron por vencidos y se marcharon, seguidos por algunos miembros de los medios de comunicación.

"No hace tanto frío. No está tan mal", dijo Katherine Prudhomme O'Brien, de 53 años, de Derry, con un cartel de DeSantis en la mano. Saltaba para mantenerse caliente.

"¡Ha perdido mi voto!", gritó un asistente, y la multitud se echó a reír.

Finalmente, después de casi una hora, llegó el coche de DeSantis y salió sin abrigo, como si acabara de llegar de Tallahassee.

Respondió a un puñado de preguntas y luego interrumpió abruptamente la sesión después de unos 10 minutos. El público gimió.

Un minuto después, se marchó a un ayuntamiento de Nashua. (Reporte de Gram Slattery y James Oliphant en Nuevo Hampsthire; Escrito por James Oliphant y Susan Heavey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)