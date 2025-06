Haliburton se somete a una resonancia magnética por lesión en la pierna, según fuente de AP

INDIANÁPOLIS (AP) — El estado de Tyrese Haliburton para el juego 6 de las Finales de la NBA es incierto, y el base está siendo evaluado el martes para determinar la magnitud de la lesión en su pierna derecha inferior.

Parte de esa evaluación involucró una resonancia magnética, que confirmó una persona con conocimiento del asunto que habló bajo condición de anonimato con The Associated Press porque ni Haliburton ni el equipo lo revelaron públicamente.

ESPN fue el primero en informar que se había programado una resonancia magnética.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, no dijo específicamente que la resonancia magnética sería parte de los próximos pasos del equipo para determinar la mejor manera de proceder con Haliburton, aunque dejó claro que los campeones de la Conferencia Este estarían examinando de cerca la lesión.

Dado que evidentemente se trata de una lesión muscular, una resonancia magnética es parte del proceso típico de evaluación.

"Evaluaremos todo con Tyrese", dijo Carlisle después del Juego cinco, que los Pacers perdieron el lunes en Oklahoma City cayendo a un déficit de 3-2 en la serie. El juego 6 se disputa el jueves en Indianápolis.

Haliburton abandonó el quinto encuentro al final del primer cuarto y regresó al área del banquillo con un vendaje en su pierna inferior. Pero volvió a la duela y jugó 34 minutos, aunque falló sus seis tiros y apenas intentó lanzar en la segunda mitad. Terminó el juego con siete rebotes y seis asistencias, pero solo cuatro puntos.

Fue la primera vez en la carrera de Haliburton que jugó al menos 34 minutos y no logró encestar un solo tiro de campo.

Los Pacers, dijo Carlisle, discutieron dejar fuera a Haliburton en la segunda mitad, pero el jugador rechazó la opción y jugó 17 minutos en la segunda mitad, liderando a los Pacers en rebotes y asistencias después del intermedio.

"Quiero decir, son las Finales de la NBA. Son las finales, hombre", dijo Haliburton después del juego cinco. "He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero estar ahí para competir, ayudar a mis compañeros de equipo de cualquier manera que pueda. No estuve genial esta noche de ninguna manera, pero realmente no es un pensamiento mío no jugar aquí. Si puedo caminar, entonces quiero jugar. Ellos entienden eso. Y es lo que es. Tengo que estar listo para el Juego seis".

Los Pacers tienen programado entrenar el miércoles.

