Hall se une a Joyner-Kersee como las únicas estadounidenses campeonas del mundo en heptatlón

TOKIO (AP) — Anna Hall se convirtió en la segunda ganadora estadounidense que gana el título mundial en heptatlón, junto a Jackie Joyner-Kersee, al completar la prueba de resistencia de principio a fin y cruzar la línea de meta el sábado para celebrar su victoria más importante.

Después de años de intentos fallidos y decepciones, Hall, una de las atletas más consistentes del evento de siete partes, ganó su primer título importante. Terminó con 6888 puntos.

Hace tres años ganó el bronce en el mundial. Hace dos años perdió el título por escasos 20 puntos, quedando a menos de dos segundos del oro en el último evento, los 800 metros. El año pasado, se vio obligada a recuperarse rápidamente de una lesión en el tendón de Aquiles para prepararse para los Juegos Olímpicos, donde terminó quinta.

En una noche tranquila y fresca en el octavo día del campeonato mundial en Tokio, Hall finalmente llegó a la cima.

"Desde que entré en el circuito y gané mi primera medalla, eso ha sido algo que he estado tratando de lograr", dijo Hall. "Jackie y yo hemos hablado de ello, y decíamos: 'Estados Unidos sí produce grandes heptatletas'".

Entre sus mayores admiradores se encuentra la propia Joyner-Kersee, quien ha dicho que ve potencial en la joven de 24 años de Colorado para reescribir parte de la historia que ella aún posee.

Joyner-Kersee es la única atleta estadounidense que ha ganado el evento en los Juegos Olímpicos (1988 y 1992) y posee tanto el récord mundial, que estableció en 1988, como el récord en campeonatos mundiales por su victoria en Roma en 1987.

Hall superó la marca de 7000 puntos en una competencia en junio y un intento por los récords de JJK parecía posible durante los dos días en Tokio, todo gracias a que no se rindió, incluso después de la lesión y los intentos fallidos.

"Todo ese tiempo, simplemente bajé la cabeza y trabajé", dijo Hall.

Pero sus esperanzas del récord se vieron obstaculizadas por un salto de longitud menos que excelente, pero el resultado general nunca estuvo en duda. Hall llegó al evento final, los 800 metros, con una ventaja de 122 puntos sobre la eventual medallista de plata Kate O'Connor de Irlanda, y como una de las corredoras más rápidas en la carrera de 20 mujeres, nadie iba a alcanzarla.

La campeona defensora Katarina Johnson-Thompson terminó en un raro empate por el tercer lugar con la estadounidense Taliyah Brooks. Terminaron exactamente con 3,61 segundos de diferencia en los 800 para ambas terminar con 6581 puntos.

