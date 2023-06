Hallada una carta con amenazas a Netanyahu en la tumba de su hermano en Jerusalén

Las autoridades de Israel han confirmado este viernes que ha sido localizada una carta con amenazas al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la tumba de su hermano, Yonathan Netanyahu, muerto en 1976 durante una operación de rescate de rehenes en el aeropuerto ugandés de Entebbe.

La Policía ha indicado que hay investigadores intentando determinar quién habría dejado la misiva en la tumba del hermano de Netanyahu, enterrado en el monte Herzl de Jerusalén, si bien ha especificado que por ahora no hay detenidos, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

"¿Qué tal, Yoni, héroe?", recoge la misiva, utilizando el apelativo de Jonathan. "Me han pedido que informe a tu hermano, Pipi Netanyahu, que le están pasando pocas o muchas cosas, pero ya ha terminado", afirma, en referencia al apodo del primer ministro, 'Bibi'.

"Desde aquí, el monte Herzl, este lugar santo, el reloj corre hasta la fecha en la que tu hermano, el hijo de puta, piensa que cumplirá 74 años", señala en un mensaje dirigido a Jonathan Netanyahu, antes de indicar que "deja claro que se trata de una amenaza de primer orden".

Asimismo, subraya que Netanyahu "no es mejor que (Ariel) Sharon" y le desea que tenga un destino peor que el del ex primer ministro israelí, fallecido en enero de 2014 después de ocho años en estado vegetativo tras un infarto cerebral.

La persona responsable de la carta dice además que tiene entre sus objetivos "reconquistar la Franja de Gaza" y recuperar el cuerpo de Hadar Holding, cuyo cadáver se encuentra en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) --junto al de Oron Shaul-- tras su muerte en combate durante la guerra en el enclave palestino en 2014.

El Shin Bet ha subrayado que usará "todas las herramientas" a su disposición para localizar al responsable de la carta, mientras que fuentes del organismo citadas por 'The Times of Israel' han hecho hincapié en que "no vana ignorar una amenaza directa contra el primer ministro que ha sido colocada en la tumba de un héroe israelí".

Europa Press