Hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime

Torre Alháquime (Cádiz), 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha sido localizado calcinado en la tarde de este sábado, 25 de octubre, en una finca en Torre Alháquime (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta. Tal y como ha emitido el 112 en una nota, el teléfono del 112 ha recibido varios avisos sobre las 16,15 horas que alertaban del hallazgo de una persona calcinada en una finca localizada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas.

Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local. No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso, que están siendo investigadas.

