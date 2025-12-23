Hallado muerto en su hotel el biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken

El biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, de 27 años, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Lavazè (Italia), anunció este martes la Federación Noruega de Biatlón, precisando que la causa del fallecimiento está por determinarse.

La muerte del deportista fue confirmada por las autoridades italianas, precisó la Federación.

"Ante todo, pensamos ahora en la familia de Sivert y en todos sus seres queridos, tanto en Noruega como en el extranjero. Estamos cooperando con las autoridades italianas", declaró la secretaria general interina del organismo, Emilie Nordskar.

Bakken ganó su primera carrera de la Copa del Mundo de Biatlón en 2022 en Oslo-Holmenkollen, en la prueba de 15 km mass start.

Después de una temporada 2021-2022 exitosa, vio su carrera interrumpida por problemas cardíacos.

De regreso a la competición de alto nivel tras el prolongado parón, estaba participando en las últimas semanas en las citas de la Copa del Mundo de su deporte.