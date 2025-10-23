Hallado un año después el cadáver de una víctima de las inundaciones en España
El cadáver de un hombre hallado esta semana en un río de Valencia corresponde al de una de las tres
El cadáver de un hombre hallado esta semana en un río de Valencia corresponde al de una de las tres personas desaparecidas por las graves inundaciones que sufrió el este de España en 2024, informó este jueves la justicia.
Los análisis de ADN confirmaron que el cuerpo pertenece "a un hombre de 56 años que fue arrastrado por el agua" hace un año, informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Precisó que el hallazgo no modifica el balance de 229 muertos en la región de Valencia porque ya incluía a los tres desaparecidos.
