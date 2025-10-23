LA NACION

Hallado un año después el cadáver de una víctima de las inundaciones en España

El cadáver de un hombre hallado esta semana en un río de Valencia corresponde al de una de las tres

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hallado un año después el cadáver de una víctima de las inundaciones en España
Hallado un año después el cadáver de una víctima de las inundaciones en EspañaGOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

El cadáver de un hombre hallado esta semana en un río de Valencia corresponde al de una de las tres personas desaparecidas por las graves inundaciones que sufrió el este de España en 2024, informó este jueves la justicia.

Los análisis de ADN confirmaron que el cuerpo pertenece "a un hombre de 56 años que fue arrastrado por el agua" hace un año, informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Precisó que el hallazgo no modifica el balance de 229 muertos en la región de Valencia porque ya incluía a los tres desaparecidos.

al/mb

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    2

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

  3. Quién gana en la provincia, según las últimas encuestas
    3

    Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones

  4. Es mamá de una adolescente y cuenta cómo es lidiar con una adicción
    4

    “Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental

Cargando banners ...