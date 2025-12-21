Hallan 10 cadáveres en zona boscosa de Guatemala

Al menos 10 cadáveres han sido localizados en los últimos tres días en una zona boscosa en la periferia este de Ciudad de Guatemala, informaron este domingo socorristas.

Guatemala es azotada por la violencia criminal, principalmente por el accionar de las temibles pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por el país centroamericano y Estados Unidos.

Los cuerpos encontrados estaban en una ladera de una carretera usada como basurero clandestino, donde la delincuencia suele arrojar cadáveres, según reportes de los bomberos y la prensa local.

El portavoz de los Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, dijo a periodistas que el viernes fueron localizados dos cuerpos en el sector, por lo que continuaron con el rastreo apoyados con perros.

Lemus explicó que el sábado fueron hallados tres cuerpos y una osamenta humana, y este domingo localizaron otros cuatro cadáveres "envueltos" en sábanas y bolsas plásticas.

Hasta el momento las autoridades de seguridad no se han pronunciado sobre los hallazgos.

A finales de octubre, socorristas encontraron nueve cuerpos abandonados entre la maleza bajo un puente en el poblado de Palencia, cercano a la capital.

Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.