Hallan 10.000 huellas de dinosaurio en acantilados alpinos próximos a sede de Juegos de Invierno

MILÁN, Italia, 16 dic (Reuters) - Paleontólogos italianos han descubierto miles de huellas de dinosaurio en una pared rocosa casi vertical a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de Stelvio, un hallazgo que, dicen, se encuentra entre los yacimientos más ricos del mundo del periodo Triásico.

Las huellas, algunas de hasta 40 centímetros de ancho y con marcas de garras, se extienden por unos cinco kilómetros en el glaciar Valle di Fraele, cerca de Bormio, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

"Este es uno de los yacimientos de huellas más grandes y antiguos de Italia, y uno de los más espectaculares que he visto en 35 años", dijo Cristiano Dal Sasso, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Milán, en una rueda de prensa celebrada el martes en la región de Lombardía.

Los expertos creen que las huellas fueron dejadas por manadas de herbívoros de cuello largo, probablemente plateosaurios, hace más de 200 millones de años, cuando la zona era una laguna cálida, ideal para que los dinosaurios vagaran por las playas, dejando huellas en el barro cerca del agua.

"Los lodos, ahora convertidos en roca, han permitido preservar notables detalles anatómicos de los pies, como impresiones de los dedos e incluso de las garras",explicó Fabio Massimo Petti, icnólogo del museo MUSE de Trento.

Cuando la placa africana se desplazó gradualmente hacia el norte, cerrando y secando el océano Tethys, las rocas sedimentarias que formaban el fondo marino se plegaron, creando los Alpes.

Las huellas fosilizadas de dinosaurio pasaron de la posición horizontal a la vertical en la ladera de una montaña avistada en septiembre por un fotógrafo de fauna salvaje mientras perseguía ciervos y buitres, dijeron los expertos.

"Las ciencias naturales entregan a los Juegos de Milán-Cortina 2026 un regalo inesperado y precioso de épocas remotas", dijo a periodistas Giovanni Malagò, presidente del Comité Organizador de Milán-Cortina 2026.

No se puede llegar a la zona por senderos, por lo que habrá que utilizar drones y tecnologías de teledetección para estudiarla. (Reporte de Giancarlo Navach y Giselda Vagnoni; editado en español por Javier Leira)