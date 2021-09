Hallan 80 casos de abuso sexual vinculado con OMS en Congo

ARCHIVO - Rn esta foto de archivo del 18 de marzo de 2021, Shekinah está cerca de su vivienda en Beni, Congo oriental. In this Thursday, March 18, 2021 file photo, Shekinah stands near her home in Beni, eastern Congo. Un panel conformado por encargo de la Organización Mundial de la Salud el martes 28 de seriembre de 2021 ha identificado más de 80 posibles casos de abusos sexuales cometidos durante la misión de la agencia sanitaria de la ONU a un brote de ébola en Congo. Las denuncias implican a 20 miembros del personal de la OMS. (AP Photo/Kudra Maliro, File)