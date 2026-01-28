Hallan avioneta siniestrada en Colombia, no habría sobrevivientes

La prensa colombiana aseguró esta tarde que fue hallada la avioneta tipo Beechcraft 1900, de matrícula HK4709 de la aerolínea estatal Satena, dada como desaparecida desde la mañana de este miércoles, sin que sobreviviera ninguno de los 15 ocupantes.

"La información agrega que no se registraron sobrevivientes del accidente aéreo", aseguró Caracol Radio, basada en informaciones suministradas en Cúcuta por el Puesto de Mando Unificado (PMU), sin que hasta ahora haya una versión oficial.

El medio de prensa radial aseguró que los restos de la aeronave fueron hallados en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén, en el departamento de Norte de Santander (noreste).

La aeronave al servicio de la estatal Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, Norte de Santander, partió a la 11:42 de la mañana (17:42 GMT) y tenía previsto el aterrizaje alrededor de las 12:05 del mediodía (18:05 GMT).

Las autoridades dijeron que el último contacto que la avioneta tuvo con el control de tráfico aéreo fue a las 11:54 de la mañana (17:54), señalaron que a las 14 horas (19 GMT) se había agotado su autonomía de vuelo, razón por la que se inició la búsqueda con cinco aeronaves. (ANSA).