Hallan cadáver con rasgos similares a uno de los mineros secuestrados en México (fiscalía)

La Fiscalía General de México (FGR) reportó este viernes el hallazgo de un cadáver con características similares a las de uno de los diez trabajadores de una mina canadiense secuestrados hace dos semanas en el convulso estado de Sinaloa (noroeste), informó la dependencia.

La fiscalía señaló en un comunicado que entre varios restos humanos localizados en la zona donde ocurrió el delito "fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas".

Los secuestrados son trabajadores del complejo Pánuco de la minera canadiense Vizsla Silver, localizado en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa.