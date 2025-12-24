Hallan cadáver de militar mexicano fallecido en accidente aéreo en EE. UU.

El cadáver de un militar de la Marina Armada mexicana que viajaba en una avioneta que se accidentó en Texas, Estados Unidos, fue hallado, informaron este miércoles autoridades, con lo que suman seis fallecidos por el percance.

La nave realizaba el traslado médico de un paciente pediátrico con quemaduras para ser atendido en un hospital de Galveston, pero durante la aproximación se desplomó sobre las aguas de la bahía de la ciudad estadounidense.

Dos personas que sobrevivieron "se encuentran estables y reciben la atención correspondiente", detalló un comunicado de la Marina Armada divulgado en la red social X.

Según medios mexicanos, las otras víctimas mortales son tres militares que formaban parte de la tripulación, un médico y el paciente, un niño de dos años. Las personas heridas son una enfermera y una mujer que acompañaba al niño.

De acuerdo con radares aéreos públicos, la avioneta militar despegó del aeropuerto de la ciudad mexicana de Mérida (sureste) y su rastro se perdió sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

En enero pasado, un avión ambulancia mexicano se estrelló en la ciudad estadounidense de Filadelfia desatando una enorme explosión. Murieron los seis ocupantes y un hombre en tierra.