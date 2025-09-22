Hallan cadáveres de dos músicos colombianos desaparecidos en México
Los cadáveres de dos músicos colombianos, reportados como desaparecidos desde hace casi una semana,
Los cadáveres de dos músicos colombianos, reportados como desaparecidos desde hace casi una semana, fueron hallados este lunes en el centro de México, reportaron medios locales, citando a la fiscalía del Estado de México.
El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.
