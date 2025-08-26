Hallan cuatro cuerpos desmembrados en el sur de México

Los cuerpos de cuatro personas fueron hallados este lunes desmembrados en una comunidad del estado de Guerrero, en el sur de México.

Guerrero se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia ligada a bandas del crimen organizado, que se disputan lucrativas rutas de trasiego de drogas.

Los restos fueron encontrados en una carretera que une Chilpancingo, capital de Guerrero, con el poblado de Chilapa, informó la fiscalía estatal.

A un lado de los cuerpos, fue colocado un letrero en el que se les acusó de vender metanfetamina en la zona, según versiones de la prensa mexicana.

De acuerdo con las autoridades, las cuatro personas trabajaban en un mercado local y fueron reportadas como desaparecidas hace unos días.

Familiares identificaron a las víctimas en el Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

En 2022 ocurrió un incidente similar cuando seis cabezas fueron localizadas en el toldo de un vehículo en Chilapa.

Apenas el 19 de agosto pasado, seis cabezas humanas fueron halladas en una carretera que une los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México.