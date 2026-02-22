Hallan el cuerpo de un hombre atacado por tiburón en Nueva Caledonia

El cuerpo sin vida de un hombre víctima de un ataque de tiburón fue hallado el domingo en una bahía de Numea, en el territorio ultramarino francés de Nueva Caledonia, según informaron a la AFP fuentes coincidentes.

El hallazgo del cadáver se produjo poco después de las 17.30 locales (06.30 GMT del domingo) cuando fue avistado por un bote de turismo, que dio la alerta.

La bahía Anse-Vata, en el sur de Numea, fue evacuada para facilitar el trabajo de los socorristas.

La víctima era un médico de urgencias en Numea, de 55 años de edad, mordido fatalmente por un tiburón, según una fuente policial.

El cuerpo será sometido a una autopsia con la ayuda de un especialista en escualos, indicó el fiscal de Numea, Yves Dupas.

"Por el momento no se sabe cómo se desarrolló el ataque. Estamos tratando de determinar las circunstancias", declaró Dupas.

El ataque se produjo después de lluvias particularmente intensas en los últimos días, un fenómeno que aumenta el riesgo de presencia de tiburones cerca de la costa.

La bahía de Anse-Vata es una de las más frecuentadas por los aficionados a los deportes náuticos en Numea.