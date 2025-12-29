Hallan el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Íllora durante el temporal de lluvia

GRANADA, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Voluntarios expertos en espeleología que habían mantenido durante la noche de este pasado domingo la búsqueda del joven motorista que había desaparecido cuando atravesaba un arroyo en Íllora (Granada) durante el temporal de lluvia han encontrado el cuerpo sin vida de esta persona.

Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Íllora, que a través de las redes sociales de su Policía Local ha publicado su lamento por tener que "comunicar que esta madrugada ha aparecido el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el día de ayer". Por tanto, han añadido que, "ante tan triste desenlace, se comunica que se desconvocan las concentraciones previstas de búsqueda que estaban planificadas para esta mañana".

En declaraciones a Canal Sur Radio, además, su alcalde, Antonio Salazar, ha dado cuenta del fatal desenlace de este joven que había acudido a la zona con un amigo y que atravesaba un camino asfaltado por el que habitualmente se cruza este cauce.

El fallecido es natural de Zujaira, pedanía de Pinos Puente, por lo que en este municipio se han decretado tres días de luto y se han suspendido las actividades previstas en plenas fechas navideñas. Su alcalde, Iván Fernández, también en conexión con la radio pública andaluza, ha dado cuenta de esta decisión municipal y ha agradecido la labor tanto de los voluntarios de su pueblo como del de Íllora.

Así, ambos consistorios han trasladado su pésame a familias y amigos de este joven. "Agradecemos enormemente a todos los voluntarios que han colaborado en las labores de búsqueda, así como a los profesionales de Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, etc...", han añadido en las citadas redes sociales del municipio en cuyo término municipal se halla el arroyo donde se han producido los hechos.

La tragedia consecuencia de este episodio de lluvias en Andalucía comenzó este mismo domingo, cuando el motorista era arrastrado por la corriente, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Por su parte, fuentes del instituto armado detallaron también que el este vecino de Zujaira fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo.

Los hechos se han producido en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obéilar), cuando ambos jóvenes intentaban atravesar el cauce del arroyo, desbordado por las fuertes precipitaciones. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente, mientras que su acompañante lograba ponerse a salvo y comunicaba la desaparición de su amigo sobre las 13:00 de la tarde.

La sala coordinadora desplazó hasta la ubicación efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Granada, Policía Local de Íllora, la Unidad Aérea de la Guardia Civil, el Equipo Pegaso, patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

Con este joven, son dos las víctimas del temporal en Andalucía, después de encontrar sin vida también este domingo a un hombre que había desaparecido en el cauce del río Fahala en Alhaurín el Grande, en Málaga, y mientras se busca a un segundo en esa misma zona.