Hallan el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande tras el temporal

MÁLAGA, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, que afectó desde este pasado sábado y la madrugada de este pasado domingo a la provincia de Málaga, ha sido localizado este lunes.

Cabe recordar que este lunes se había reanudado la búsqueda del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande, tras ser localizado este pasado domingo sobre las 17.00 horas en el cauce del río Fahala el cuerpo sin vida del otro desaparecido.

Con la localización del cuerpo sin vida del segundo desaparecido en la provincia de Málaga, son tres las víctimas del temporal en Andalucía, después de encontrar el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Íllora (Granada) durante el temporal de lluvia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida del desaparecido, al parecer, localizado en la localidad malagueña de Cártama.

El operativo de esta jornada, según ha informado la Guardia Civil, estaba compuesto por unas 150 personas —de los que medio centenar son agentes de la Guardia Civil—, distribuidas en ocho grupos de trabajo. La zona en la que se centraba la búsqueda era desde el lugar del accidente hasta la desembocadura.

Desde este pasado domingo se ha desplegado un operativo de búsqueda tras confirmarse la desaparición de los dos hombres, de 53 y 54 años. En un primer lugar, según indicó el sistema Emergencias 112 Andalucía, fue localizada la furgoneta de los dos desaparecidos, localizándose el cuerpo de uno de ellos el mismo domingo y este lunes el del segundo.

El operativo establecido por la Guardia Civil estaba compuesto de patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). De igual modo, han participado los efectivos de emergencia y entre ellos 112 con Protección Civil y GREA, así como la Policía Local, voluntarios y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).