Hallan en Chile nuevo mamífero de era de dinosaurios

El descubrimiento, liderado por Hans Pschel y Alexander Vargas de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, junto al Núcleo Milenio EVOTEM, fue publicado en la prestigiosa revista Proceedings of The Royal Society B, de la Academia de Ciencias del Reino Unido.

La nueva especie fue bautizada como Yeutherium pressor, un diminuto mamífero de apenas 30 a 40 gramos, comparable en tamaño a un ratón doméstico.

A diferencia de los roedores actuales, Yeutherium probablemente no era placentario. "Es posible que pusiera huevos o tuviera crías como los marsupiales", explicó Vargas.

"Lo que tenemos es un pedacito de cráneo de la parte de arriba con un diente que sabemos es una nueva especie, y es similar a uno rarísimo que habían encontrado en Argentina (Reigitherium), siendo recién el segundo representante conocido en todo el registro fósil para ese linaje", añadió.

Su nombre (bestia que exprime), alude a "una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas, que le habrían servido para triturar una dieta relativamente dura en materia vegetal", según los científicos.

Se trata de la tercera especie de mamífero del Mesozoico o la era de los dinosaurios para Chile, descubierta en el Valle de las Chinas, de allí su importancia para la paleontología.

En 2020 se encontró Magallanodon baikashkenke, similar a un coipo, al que se sumó el Orretherium tzen en 2021, mamífero que habitó la Patagonia chilena hace unos 74 millones de años, en el Cretácico superior, a fines del Mesozoico.

Según Agustín Martinelli, del Museo de Historia Natural Bernardino Rivadavia (Argentina), y coautor del estudio, el nuevo descubrimiento "devela una historia antes desconocida para los mamíferos no solo de Chile, sino del antiguo supercontinente de Gondwana. Esta región y sus fósiles irán reescribiendo lo que conocemos sobre los mamíferos al final de la 'Era de los Dinosaurios", señaló.

El hallazgo no solo amplía el registro fósil de Sudamérica, sino que también refuerza la importancia de la Patagonia chilena como un punto clave para entender la evolución de los mamíferos en el hemisferio sur. (ANSA).