Hallan en México cadáveres que serían de músicos colombianos desaparecidos

Por Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) -

Autoridades mexicanas dijeron el lunes que localizaron los cadáveres de dos personas cuyas características físicas coinciden con las de los dos músicos colombianos reportados como desaparecidos la semana pasada en el centro del país.

Byron Sánchez, conocido como "B-King", que interpreta canciones de reguetón, y el DJ Regio Clown, fueron vistos por última vez en Polanco, una zona residencial de la capital, el 16 de septiembre, cuando iban al gimnasio.

"Se encontraron dos cuerpos que coinciden con las características (de los desaparecidos)", dijo un funcionario de la fiscalía del Estado de México, donde fueron hallados los restos, adyacente a la capital.

Más tarde el lunes, la fiscalía de Ciudad de México confirmó que Byron ya fue identificado por sus familiares y que los dos cuerpos fueron localizados el miércoles de la semana pasada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las autoridades estaban investigando el caso, tras conocerse una petición oficial de ayuda por parte de su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

"No he entrado yo en contacto con el presidente Petro pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones", afirmó la mandataria.

Tras conocer el hallazgo, Petro criticó el hecho. "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos", escribió en X.

Inicialmente, el mandatario colombiano había dicho que los jóvenes fueron vistos por última vez en el norteño estado Sonora, algo que luego fue desmentido por la fiscalía del estado, fronterizo con Estados Unidos.

Clown, de 35 años, publicó en su cuenta en Instagram hace tres semanas un video en un club de Ciudad de México, donde se le ve bailando con lentes negros y un pañuelo dorado en la cabeza.

En su perfil en la misma plataforma, donde tiene casi 400.000 seguidores, Sánchez -de 31 años- publicó recientemente imágenes desde la ciudad colombiana Medellín, en el departamento Antioquia, donde aparece con múltiples tatuajes en los brazos y el pecho, así como con guantes de box en las manos. (Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Raúl Cortés Fernández y Diego Oré)