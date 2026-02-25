Hallan en Patagonia argentina fósil "exquisito" de uno de los dinosaurios más pequeños

Por Will Dunham

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - Hace 95 millones de años, algunos dinosaurios gigantescos vagaban por la Patagonia argentina, entre ellos el temible carnívoro Giganotosaurus, de unas 8 toneladas, y el inmenso herbívoro de cuello largo Argentinosaurus, de unas 70 toneladas.

Pero esta no era solo una tierra de gigantes, como demuestra un fósil.

Los investigadores han encontrado un esqueleto bien conservado y casi completo de uno de los dinosaurios más pequeños conocidos del mundo, llamado Alnashetri cerropoliciensis.

Tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo y probablemente cazaba animales pequeños como lagartos, serpientes, mamíferos e invertebrados.

El fósil, conservado con los huesos en la misma posición que tendría en vida, ofrece información sobre los alvarezsaurios, una familia inusual de dinosaurios dentro del grupo llamado terópodos, que abarca a todos los dinosaurios carnívoros.

Este espécimen, apodado "Alna", fue desenterrado en arenisca en un yacimiento llamado La Buitrera, en la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia, donde se han encontrado muchos fósiles de animales pequeños y medianos del período Cretácico.

Alna era una hembra pequeña que vivía en un entorno desértico y murió después de cumplir cuatro años, por lo que estaba casi completamente desarrollada. Tras su muerte, el cuerpo de Alna quedó rápidamente cubierto por una duna de arena, lo que explica su excelente estado de conservación.

Aparte de las aves, que evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios emplumados, Alnashetri es el dinosaurio más diminuto conocido de Sudamérica y rivaliza con los más pequeños descubiertos en el resto del mundo.

"Alnashetri es realmente diminuto. Con un peso de alrededor de 0,7 kilos, es más pequeño que un pollo", dijo el paleontólogo Peter Makovicky, de la Universidad de Minnesota, autor principal de la investigación publicada el miércoles en la revista Nature.

"Ni siquiera llegaría a la altura de la rodilla de una persona adulta media", agregó.

Los alvarezsaurios eran predominantemente pequeños, con extremidades delanteras cortas pero poderosas, extremidades traseras largas y gráciles, y cráneos de estructura ligera. Los investigadores sospechan que Alnashetri tenía plumas, basándose en los fósiles de otros alvarezsaurios.

A pesar de algunos rasgos similares a los de las aves, los alvarezsaurios solo estaban lejanamente emparentados con ellas.

Alna habitaba en una zona llamada Kokorkom, que significa "desierto de los huesos" en la lengua del pueblo mapuche.

"Aunque muchos de los habitantes del desierto de Kokorkom eran excavadores, Alnashetri era un animal ligero que se desplazaba por las dunas con sus delgadas patas. Su cuerpo se asemejaba al de un gallo, pero con una larga cola", explicó el paleontólogo y coautor del estudio Sebastián Apesteguía, de la Fundación Félix de Azara y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

"Sus brazos estaban bien desarrollados, aunque no lo suficiente como para permitirle volar, y su cola, aunque no se conserva en su totalidad, parece haber sido tan larga (en relación a su cuerpo) como la de cualquier otro dinosaurio carnívoro típico", agregó Apesteguía.

Estas características hicieron que Alnashetri midiera unos 70 centímetros de largo, la mayor parte de los cuales era de la cola.

El esqueleto delgado y frágil de Alna estaba tan bien conservado que los investigadores pudieron realizar un examen histológico, estudiando las estructuras óseas microscópicas.

"El nivel de detalle histológico es exquisito", dijo Apesteguía.

Sus dientes puntiagudos eran numerosos y fuertes, como los de un pequeño Velociraptor. Los alvarezsaurios posteriores de Argentina y otras partes del mundo poseían dientes diminutos y brazos reducidos equipados con una gran garra, presumiblemente usada para excavar termiteros como parte de un estilo de vida insectívoro.

Alna demuestra que existían alvarezsaurios muy pequeños sin especialización en el consumo de insectos y que la reducción de tamaño evolucionó varias veces en este linaje, dijo Apesteguía.

Los primeros restos de Alnashetri que se encontraron fueron dos patas incompletas descubiertas en 2004 en La Buitrera. El espécimen actual fue descubierto en 2014, antes de someterse a 12 años de preparación y estudio.

La Patagonia es uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a fósiles de dinosaurios, tanto grandes como pequeños.

La Buitrera ha sido una mina de oro para los fósiles de pequeños vertebrados, como la serpiente primitiva Najash, el mamífero con dientes de sable Cronopio y el pequeño reptil herbívoro Priosphenodon, así como los pequeños dinosaurios Jakapil y Buitreraptor.

"Cuando pensamos en paisajes con dinosaurios, o a través de la lente de la ficción cinematográfica, imaginamos vastas extensiones con enormes bestias vagando en la distancia. Pero estos paisajes casi siempre carecen de un componente crucial del ecosistema: los animales medianos y pequeños", dijo Apesteguía.

"La época en la que vivió Alnashetri, uno de los dinosaurios más pequeños, coincidió con lo que a menudo llamamos la 'era de los gigantes del sur'. Alnashetri nos muestra que no fue una época de gigantes, sino más bien una época de inmensa biodiversidad", concluyó Apesteguía.

(Reportaje de Will Dunham; editado en español por Lucila Sigal)