Hallan la billetera perdida de un jubilado de Michigan en el motor de un auto después de 11 años

PETERSBURG, Michigan, EE. UU. (AP) — Un trabajador automotriz jubilado de Michigan miró un mensaje de un desconocido en Facebook después de la medianoche: “¿Perdiste tu billetera hace años?”.

"Si es así", le escribió un hombre de Minnesota, "estaba en el compartimento del motor de un coche".

Richard Guilford no podía creer lo que estaba leyendo en su teléfono: un misterio de hace una década se había resuelto de manera asombrosa.

La billetera de cuero de tres pliegues de Guilford —la cual traía US$15, una licencia de conducir, una identificación del trabajo, tarjetas de regalo por valor de US$275 y boletos de lotería— había aparecido bajo el capó de un coche en un taller de reparación en Lake Crystal, Minnesota.

De repente, un regalo de Navidad de los hijos de Guilford se había convertido nuevamente en un tesoro familiar. "Big Red", como era conocido cariñosamente en Ford Motor, estaba asombrado.

"Te restablece la fe en la humanidad que la gente diga: 'Oye, perdiste esto, lo encontré, te lo voy a devolver'", expresó Guilford el jueves.

La billetera fue hallada en junio por el mecánico Chad Volk, encajada entre la transmisión y la caja del filtro de aire de una Ford Edge 2015 con 243.000 kilómetros (151.000 millas) recorridos.

"Una locura", señaló Volk.

La caja del filtro no encajaba en su lugar después de una reparación, indicó, "así que hice algunos intentos de acoplarla y luego la saqué de nuevo, y la billetera estaba ubicada en un pequeño borde donde (la caja) necesitaba hacer clic. Saqué la billetera y ese era el problema".

Volvamos a 2014, en la época navideña. Guilford estaba trabajando en ese mismo coche en una fábrica de Ford en Wayne, Michigan. Estaba en una larga fila de vehículos nuevos ensamblados en otros lugares que necesitaban trabajo eléctrico adicional antes de ser enviados a los concesionarios.

Posteriormente Guilford se dio cuenta de que su billetera se había caído de su bolsillo de la camisa. Estaba seguro de que la había perdido en un automóvil, pero pensó que estaba en el piso de una Ford Flex, no una Edge, y ciertamente no en el motor.

Guilford dijo que buscó en 30 o 40 coches, y sus compañeros de trabajo miraron en docenas más, "simplemente abriendo las puertas, mirando debajo de los asientos, mirando detrás de ellos".

"No puedo tomarme demasiado tiempo para buscar esto porque tengo que trabajar. Estoy contra el reloj", recordó haber sentido. "No hubo suerte. La vida continuó".

Guilford, ahora de 56 años y radicado en Petersburg, Michigan, se retiró de Ford en 2024 después de casi 35 años. Hace tiempo dejó de pensar en la billetera, hasta que recibió el mensaje en Facebook, donde su perfil decía que había trabajado en Ford.

Volk le envió un mensaje con una foto de la billetera e incluyó la licencia de conducir.

"Big Red" vio una versión más joven de sí mismo, con su barba rojiza.

"La parte asombrosa para mí fue que estaba tan protegida", observó Guilford sobre la billetera mientras también rastreaba la historia del coche. "Pensar en esto: 11 años, lluvia, nieve. Estaba en Minnesota, por el amor de Dios. Estaba en Arizona cuando (el vehículo) fue adquirido. Pensar en lo caliente que se pone una transmisión en Arizona al conducir por los caminos. Eso es increíble".

Said Deep, portavoz de Ford, lo llamó una "reparación de extrema precisión", y agregó: "¿Puede usted imaginar las probabilidades (de que ocurriera)?".

Cabela's, un minorista al aire libre, indicó que las tarjetas de regalo de US$250 siguen siendo válidas, pero ha ofrecido darle nuevas tarjetas de todos modos. Guilford no sabe si una tarjeta de Outback Steakhouse por US$25 siga siendo válida. Los números en los boletos de lotería en la billetera se desvanecieron hace mucho tiempo.

"Voy a poner todo de nuevo en ella y dejarla tal como está, y va a quedarse en la casa en el gabinete de porcelana, y eso es para mis hijos", señaló Guilford, que ahora es subastador a tiempo parcial. "Pueden contarles a mis bisnietos sobre esto. Nos gustan mucho las historias. Me gusta contar historias. Así soy yo".

___

Vancleave informó desde Lake Crystal, Minnesota.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.