Hallan más sepulturas de la época de la guerra civil en un parque en Grecia

TESALÓNICA, Grecia (AP) — Otra serie de tumbas sin marcar, esta vez conteniendo 14 individuos de la era de la guerra civil de Grecia, han sido desenterradas en un parque en un suburbio cerca de la ciudad de Tesalónica, en el norte del país, dijeron el sábado funcionarios locales.

Como en el grupo anterior de fosas de entierro sin marcar excavadas a principios de este año en Neapolis-Sykies, los cuerpos pertenecen a prisioneros que fueron retenidos en una fortaleza bizantina cercana. Los prisioneros, presuntos comunistas y simpatizantes, fueron ejecutados entre 1946 y 1953, según los historiadores.

El castillo de Yedi Kule, también conocido por su nombre griego Eptapyrgio ("siete torres"), fue una prisión donde los simpatizantes comunistas fueron torturados y ejecutados durante la Guerra Civil de Grecia de 1946-1949 e inmediatamente después.

Las fosas de entierro fueron descubiertas en el sitio de un parque municipal que está siendo renovado, incluyendo la instalación de nuevos bancos. Las tumbas no estaban muy por debajo de la superficie, dijo Haris Charismiadis, el ingeniero supervisor del proyecto del parque, a The Associated Press.

El proyecto de renovación no es actualmente una prioridad para el alcalde local Simos Daniilidis. "Insistimos en continuar la excavación de las tumbas", expresó. Charismiadis, quien comentó que la mayoría del grupo actual de cuerpos fue encontrado durante la semana pasada, está seguro de que hay más personas enterradas cerca, incluyendo, probablemente, bajo el asfalto de las calles adyacentes al parque. Un arqueólogo está asistiendo en la excavación.

A diferencia de los 33 cuerpos encontrados a principios de este año, que estaban alineados uno al lado del otro, los cuerpos encontrados recientemente están revueltos, como si hubieran sido arrojados al azar y apresuradamente en un montón. Los torsos y las cabezas están separados.

Cuando los prisioneros de Yedi Kule eran ejecutados, sus familias a menudo no eran notificadas y no podían recuperar sus cuerpos. Algunos se enteraron del destino de sus seres queridos por los periódicos; una familia se topó con la noticia mientras estaba en el autobús que habían tomado para ir a la prisión a llevarle a su pariente un cambio de ropa limpio.

Los familiares de los ejecutados han clamado por pruebas de ADN para determinar la identidad de los cuerpos encontrados. Las pruebas aún no han comenzado.

