Hallan muerto a líder indígena en la selva del noreste de Perú

Un líder y defensor de los pueblos indígenas fue hallado muerto con signos de violencia la madrugada de este viernes en la selva del noreste de Perú, denunciaron organizaciones sociales.

El cuerpo de Isai Shuuk Shawit, presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), fue hallado en la carretera Pastaza, en la región Loreto, a unos 1000 km al noreste de Lima.

"Agentes policiales y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, y las causas de su muerte aún son materia de investigación", indicó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en un comunicado.

Según Aidesep, el maestro, de 48 años, enfrentaba conflictos por "su firme defensa del respeto a las plazas (puestos de trabajo) bilingües" para maestros en la región Loreto.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) "condenó el asesinato" y exigió al Estado peruano "una investigación inmediata que esclarezca los hechos y sancione a los responsables".

"Basta de impunidad. Justicia para quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas", señaló la CNDDHH.

En julio, el líder indígena ambientalista Hipólito Quispehuamán fue asesinado a tiros en la región Madre de Dios, a unos 1500 km al este de Lima.

Los ataques contra activistas ambientales se han multiplicado en los últimos años en zonas amazónicas de Perú, donde la presencia de autoridades nacionales es escasa.

Los pueblos originarios enfrentan la creciente presencia del narcotráfico y de la minería ilegal, que devastan la región amazónica.

Según la ONG Global Witness, desde 2012 en Perú han sido asesinados al menos 54 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales más de la mitad pertenecía a pueblos indígenas.

