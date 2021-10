Hallan muerto a uno de los líderes juveniles del Paro Nacional en Cali

El dirigente social juvenil Víctor Orlando Mosquera, uno de los dirigentes del Paro Nacional en la ciudad colombiana de Cali, ha aparecido muerto cuatro días después de su desparición.

Mosquera, de 33 a√Īos, que lideraba la Huerta √Čtnica Retorno al Campo en el oriente de Cali, ha sido hallado enterrado en las inmediaciones de la propia huerta. El cuerpo presenta heridas por arma blanca, informa la emisora colombiana Blu Radio.

"Siempre fue comunitario, un l√≠der social que no merec√≠a esto y nos asombra. Coordinaba la huerta m√°s grande la ciudad de Cali y no esper√°bamos esto. Trabaj√°bamos por el desarrollo territorial de las comunidades y esto no tiene presentaci√≥n", ha reprochado Andr√©s Valencia, uno de sus compa√Īeros del movimiento Orientados.

V√≠ctor, quien particip√≥ en los di√°logos con la administraci√≥n distrital, ten√≠a el sue√Īo de mostrar una cara diferente del oriente de Cali y generar nuevas oportunidades a sus ni√Īos y j√≥venes.

"Hacemos un llamado a las autoridades porque esta es una zona que se ha abandonado totalmente y cobran la vida de una persona que era semilla. Nos acompa√Ī√≥ al estallido social porque somos del territorio, esto nos tiene conmovidos porque est√°n matando a la estructura", ha explicado Valencia.

Las autoridades investigan ya los motivos y responsables del asesinato de este líder social juvenil.

Por otra parte, el partido político Comunes, heredero político de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha denunciado el asesinato de un excombatiente. Jorge Eliécer Garzón fue asesinado en la tarde del sábado en el municipio de Florencia, Caquetá.

Comunes ha se√Īalado que con el asesinato de Garz√≥n ya son 289 los exguerrilleros asesinados desde que se firmara el acuerdo, en el a√Īo 2016.