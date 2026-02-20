Hallan muertos a cuatro presuntos pandilleros en Guatemala

Cuatro presuntos pandilleros fueron hallados muertos este viernes dentro de un vehículo en el sur de la capital de Guatemala, un crimen vinculado a la rivalidad de grupos delictivos, informó la Policía.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas organizaciones "terroristas" por Guatemala y Estados Unidos, mantienen una disputa territorial en el país donde las autoridades declararon el pasado martes un "estado de prevención" para enfrentarlas.

La medida, antecedida por un estado de sitio que permitía arrestos sin orden judicial, es aplicada tras varios ataques de la Barrio 18 contra policías que dejaron 11 uniformados muertos hace un mes.

Un vocero de la policía dijo que los cuatro cadáveres fueron localizados dentro del vehículo en una carretera del municipio de Villa Nueva, colindante al sur con Ciudad de Guatemala.

Las víctimas, cuatro adultos, tenían "heridas" de "arma de fuego", y dentro del automóvil en el que se encontraban se halló una pancarta con la frase Malditos Mara Salvatrucha MS.

El crimen es "posiblemente (por) rivalidad entre pandillas", agregó.

Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.

Las fuerzas de seguridad también pusieron en marcha el martes el Plan Centinela, un operativo con el que durante dos semanas patrullarán barrios de la capital y poblados aledaños asediados por las pandillas.