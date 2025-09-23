Hallan muertos a dos músicos colombianos desaparecidos en México

Los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, que habían desaparecido hace seis días en México, donde se encontraban para un concierto, fueron hallados sin vida, informaron el lunes las autoridades mexicanas.

Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, habían desaparecido el 16 de septiembre tras ser vistos en Polanco, un exclusivo barrio de la Ciudad de México, según explicó su manager, Juan Camilo Gallego.

"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", explicó a la emisora colombiana Blu Radio.

Un día después, las autoridades mexicanas encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, a 42 km al noroeste de la capital.

No fue hasta este lunes cuando los familiares de Sánchez "reconocieron" su cadáver, informó la fiscalía capitalina en un comunicado.

El gabinete de seguridad federal confirmó después en la red social X que ambos artistas "lamentablemente fueron hallados sin vida" y se inició una investigación para "localizar a los responsables y esclarecer este hecho".

La fiscalía estatal había señalado previamente "coincidencias" entre Herrera y el otro cuerpo hallado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el crimen en X.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos (sic) (...) Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el mandatario, feroz crítico de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, sin referirse a las víctimas por su nombre.

El domingo, Petro había pedido públicamente la colaboración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para hallar a los artistas desaparecidos.

- "México lindo y querido" -

En un video colgado en la cuenta Instagram de B King, se ve al artista en lo que parece un vestidor recibiendo felicitaciones y agradeciendo.

"¡Excelente rompiendo en México! (...) fue una belleza, me siento contento, agradecido", dice Sánchez, vestido de blanco y con lentes oscuros.

"MUCHAS GRACIAS MI MÉXICO LINDO Y QUERIDO", fue su mensaje tras actuar en un bar del sur de la Ciudad de México.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.

En la última década, al menos tres productores que buscaban localizaciones para series de Netflix han sido asesinados en el país.

Entre las víctimas del mundo artístico también se cuentan varios cantantes y hasta bandas completas que interpretaban los llamados "narcocorridos" que hacen referencia a la vida de capos del narcotráfico.

- ¿Amenazas?

De tatuajes, joyas y autos lujosos, B King, conocido en Colombia principalmente a través de redes sociales, era protagonista de sus videoclips en los que aparecía rodeado de mujeres voluptuosas y bailarinas.

En agosto presentó a su nueva novia, una modelo de contenido para adultos conocida como Angie Miller.

"No puedo con este dolor en el pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré conmigo", escribió Miller en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Antes tuvo una relación con la reconocida DJ colombiana Marcela Reyes. Su separación fue muy seguida por la prensa de farándula.

"Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera", afirmó Reyes en un comunicado.

El texto precisa que "Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron y Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada" y pide rectificación a un programa de farándula por un comentario que "desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela".

En un video de hace cuatro meses, B King denunció haber recibido "amenazas" de su expareja.

