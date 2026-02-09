Hallan muertos a trabajadores secuestrados de minera canadiense Vizsla Silver en México

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - Trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver que habían sido secuestrados en instalaciones de la empresa en la localidad mexicana Concordia fueron hallados muertos, informó el lunes la empresa, cuyas acciones se desplomaban en la bolsa de Toronto.

El mes pasado, la firma con sede en Vancouver dijo que 10 miembros de su equipo habían sido secuestrados en su proyecto Pánuco, ubicado en el norteño estado Sinaloa. No estaba claro cuántos de ellos fueron hallados sin vida.

La compañía añadió que estaba a la espera de información de las autoridades mexicanas y que proporcionaría más información al respecto.

Hasta el momento, el Gobierno ha confirmado la identidad de tres de los trabajadores entre los cuerpos localizados en una fosa clandestina en el norte del país. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que varias personas han sido detenidas por el crimen y que las investigaciones seguían en curso.

"Desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro, el gabinete de Seguridad del gobierno de México estuvo atento y buscándolos", aseguró al ser cuestionada sobre el caso durante su conferencia de prensa diaria.

La mandataria informó que las personas detenidas fueron las que proporcionaron información sobre lo sucedido, sin ofrecer detalles, y agregó que el Gobierno está en contacto con la compañía canadiense y las familias de las víctimas.

Sheinbaum lamentó los hechos, al igual que la cámara minera nacional, que instó al Gobierno a garantizar condiciones de seguridad para el sector en un comunicado difundido en redes sociales.

Jaime López, tío de uno de los desaparecidos, el ingeniero de 26 años Pablo Osorio, dijo a Reuters que estaba a la espera de ser atendido el martes por autoridades. "Hasta ahora no nos han ayudado con nada, nos citaron para mañana pero nosotros hemos corrido con los gastos, no somos una familia con recursos, es muy triste esto que está pasando".

La fiscalía mexicana no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre los avances del caso.

Las acciones de Vizsla se hundían un 13,5% a media mañana en la bolsa de valores de Toronto, a niveles no vistos desde septiembre del año pasado. (Reporte de Pranav Mathur en Bangalore y Raúl Cortés Fernández y Lizbeth Díaz en Ciudad de México; Editado en español por Noé Torres)