Hallan muertos a un padre y a su hijo en su vivienda en Mugardos (A Coruña)

A CORUÑA, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los servicios de emergencias han hallado muertos a un padre y a su hijo en el interior de su vivienda en Mugardos (A Coruña), situada en la Rúa dos Catro Ventos, en pleno casco urbano.

Según informa el 112 Galicia, la causa más probable que se baraja es la inhalación de gases acumulados debido un sofá que se encontraba calcinado. Con todo, el fuego no se habría extendido a otros lugares de la vivienda. Por el momento, no han trascendido más detalles.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Mugardos, Bomberos do Eume, Policía Local y Guardia Civil.